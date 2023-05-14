我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

僅4藍委挺郭台銘？陳玉珍：有人放風向 16位挺郭比侯多

記者程遠述、侯俐安／台北14日電
鴻海創辦人郭台銘13日在金門發表和平宣言，國民黨立委陳玉珍（右）也陪同。被問到傳出有約20位國民黨立委支持新北市長侯友宜，陳玉珍表示，自己當初詢問時支持郭台銘的藍委有16名。（記者林俊良／攝影）
鴻海創辦人郭台銘13日在金門發表和平宣言，國民黨立委陳玉珍（右）也陪同。被問到傳出有約20位國民黨立委支持新北市長侯友宜，陳玉珍表示，自己當初詢問時支持郭台銘的藍委有16名。（記者林俊良／攝影）

國民黨預計17日徵召提名總統參選人，傳出國民黨中央在徵詢國民黨立委意見時，有約20位支持新北市長侯友宜，僅四、五位支持鴻海創辦人郭台銘。郭台銘辦公室對此表示，沒有回應。昨天陪同郭赴金門的藍委陳玉珍表示，現在沒必要故意放風向，「周三徵召哪一位，大家都是要團結。」

陳玉珍證實，她接到國民黨秘書長黃健庭的詢問電話，並向黃表態支持郭台銘，其他立委應該也有被詢問。

陳玉珍表示，她曾在立法院詢問黨內立委，支持郭有16位，支持侯13位，支持郭比侯多，也許有些委員不好意思，也許挺侯派委員去問時「支持侯的就會比較多」。

陳玉珍指出，所謂「挺郭的比較少」這種說法，應該不是黨中央傳出來的，黨中央已澄清絕對沒有內定，「我想是某些人放風向」，但她認為人選揭曉之後大家就會團結，實在沒必要這時候故意放風向。

被媒體報導是少數被徵詢時表態挺郭台銘的國民黨立委吳斯懷受訪僅表示，沒有過多評論，但他認為放話的做法不厚道，國民黨應記取過去分裂的教訓。

挺侯擁郭意見分歧，恐不利未來整合，親侯人士表示，目前大家都是「主要候選人」，一旦最強人選出來，就必須負最大責任，讓黨內團結並定於一尊，因為最終目標不是5月17日，是在明年1月13日贏得總統大選。

國民黨 郭台銘 提名

上一則

藍「最神祕」徵召 秦慧珠：仍未見遊戲規則 難要求團結

下一則

賴清德：接受九二共識、一中原則 就是走回頭路

延伸閱讀

總統參選誰出線？國民黨致電立委 挺郭台銘「一隻手數得出」

總統參選誰出線？國民黨致電立委 挺郭台銘「一隻手數得出」
柯文哲證實夜會郭台銘 酸他「不知規則還參加比賽」

柯文哲證實夜會郭台銘 酸他「不知規則還參加比賽」
最新民調領先郭台銘12百分點 侯友宜：團結一致

最新民調領先郭台銘12百分點 侯友宜：團結一致
郭台銘、柯文哲10日夜會 談副手?談合作?

郭台銘、柯文哲10日夜會 談副手?談合作?

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作