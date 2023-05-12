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郭正亮曝蔡英文擋BNT疫苗 證嚴施壓才放行 府否認

台灣新聞組／台北12日電
鴻海創辦人郭台銘在採購BNT疫苗上直指「政府擋疫苗」，前立委郭正亮爆料指出，因為慈濟證嚴法師施壓，蔡英文才決定放行。圖為蔡英文（左）與證嚴前年會晤的畫面。(圖：總統府提供)
鴻海創辦人郭台銘在採購BNT疫苗上直指「政府擋疫苗」，前立委郭正亮爆料指出，因為慈濟證嚴法師施壓，蔡英文才決定放行。圖為蔡英文（左）與證嚴前年會晤的畫面。(圖：總統府提供)

鴻海創辦人郭台銘在採購BNT疫苗上直指「政府擋疫苗」，透露前總統府秘書長李大維曾表示，「這個大小姐說，你還是不要買了」。對此，前立委郭正亮指出，蔡英文總統一心想要發展國產疫苗，可是沒想到疫情發展這麼快，「所以慈濟的證嚴法師就直接講，『妳還要卡年輕人打不到疫苗，那我要出來開記者會』，總統府是因為這個壓力，才會決定放行」。

對此，總統府發言人林聿禪11日表示，郭正亮相關談話全屬捏造不實。林聿禪強調，「政府絕不可能阻擋疫苗採購」，並呼籲部分政治人物勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

郭正亮10日在節目《下班瀚你聊》中提到，自己從頭到尾介入這件事，非常了解整個過程，「我們政府的理解就是，BNT所講的販售範圍，上海復星的被授權，沒有包含台灣，只有港澳和大陸地區，沒有把台灣寫在裡面」。郭正亮指出我們政府就叫台灣駐德代表謝志偉去試試看，看能不能直接跟BNT買，「可是BNT是一間很小的新藥研發廠，沒有那麼大的預算去做大量製造和販售，所以就讓美國藥廠輝瑞入資，輝瑞入資之後就跟BNT簽約，說你只負責德國、歐盟跟土耳其的販售」。

郭正亮表示，輝瑞就弄了一個大中華地區跟上海復星的簽約，可是上面並沒有明寫台灣，「所以政府想要試看看不透過上海復星，這個才是真正的過程」。郭正亮坦言BNT一直不敢答應，事實上就是輝瑞不同意，輝瑞認為這會引來官司，如果真的直接賣給台灣，那上海復星會提告。郭正亮指出BNT只是一間小藥廠，不想要去惹這個麻煩，「我們就直接理解成中國政府介入，其實這個可能不一定是中國政府介入，而是商業利益」。

最後，郭正亮透露蔡英文一心想要發展國產疫苗，但她萬萬沒想到疫情發展這麼快，台灣受害那麼嚴重，「結果她那時候卡住了，所以慈濟的證嚴法師就直接講，『妳還要卡年輕人打不到疫苗，那我要出來開記者會』，其實總統府是因為這個壓力，才會決定放行，是這樣的過程」。

疫苗 BNT 輝瑞

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