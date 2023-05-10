新聞幕後／郭台銘買BNT被擋？ 曾想致函府：不選總統全家移民夏威夷

2021年6月18日下午，蔡英文總統在總統府接見永齡基金會創辦人郭台銘（前排左）等人，前總統府秘書長李大維（後排右）還親送郭台銘等人離去。（本報資料照片）

相關人士說，鴻海創辦人郭台銘 2021年說要捐疫苗 後，幾經波折。一開始情況很悲觀，但後來民進黨立院黨團總召柯建銘轉達府方訊息，說「總統說只要能直接跟BNT原廠買就可以」，這讓郭又燃起了一線希望。郭台銘也因此向衛福部送件，甚至在端午連假期間，衛福部還和郭方面開會，說會協助此案。

關人士表示，當年端午連假最後一天是6月14日，一切看來很有希望；但到了6月16日又風雲突變，傳來消息說不能買了；6月17日，就是當時總統府秘書長李大維和郭台銘通電話，傳達「大小姐說還是別買了」的訊息。

相關人士還透露，那段期間郭台銘的心情像洗三溫暖，每天都睡不著覺，所以常常一大早就打電話問李大維進度；李大維除了說「大小姐說你還是不要買了」，還曾很貼心地跟郭台銘說，「大小姐請你多睡一點，不要七早八早就起床」。

相關人士透露，目前大家看到的郭台銘說希望和蔡總統見面的「（六一八）八點聲明」，其實有兩個版本。2021年6月17日郭台銘接到李大維「大小姐說還是不要買」的電話後，一個晚上睡不著覺，當時郭台銘其實感到很絕望，於是自己發了一個措辭十分強硬且不悅的信函給總統府，信中怒斥擋疫苗是草菅人命的行為，還提到如果民進黨和總統府擔心他會出來選總統，那他就帶全家移民到夏威夷，再也不問世事。

郭台銘本來也想把致函總統府的信發到臉書上，但和幕僚討論後，認為如果把這封信公開發出，除了讓蔡政府難看外，結果一定是買不到疫苗；幾經考慮，郭還是決定擬出第二個措辭相對溫和的版本，除了肯定蔡總統和相關官員有協助捐贈疫苗，也提出希望蔡總統協助，並闡明自己「絕無任何政治和商業企圖」。

相關人士透露，發出這份公開聲明前，曾和府方溝通，「是要郭台銘發出哪份聲明？」當時府方希望第二份，所以後來才有這個「八點聲明」發表在臉書上。這份聲明之後，蔡總統也同意與郭台銘見面。

當時蔡政府為何對於郭台銘捐疫苗一事態度反覆？相關人士認為，原因很複雜，主要應該還是「跟著當時的時事走」；一開始擋，是因為認為AZ、莫德納即將進來，高端也快通過EUA了，所以就不願再買BNT；但後來疫情爆發，AZ、莫德納供貨不穩，高端又傳出製程不穩，所以後來又再轉向要買。這些因素互相拉鋸，就造成了當時蔡政府的態度反覆。

相關人士還說，捐疫苗一事最坎坷的還不是郭台銘。被拉進來捐的台積電 ，原本向政府要求的是「買來給台積電員工施打」，這也是美方為了維持台積電產能的承諾，卻遭到衛福部拒絕；至於慈濟的捐贈，郭台銘曾當面向蔡總統說「慈濟也想捐」，卻遭蔡總統打槍說「明年再捐」，也是幾經波折才捐成，「放眼世界，應該沒有想捐疫苗、卻還必須要求政府的吧！ 」