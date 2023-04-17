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2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

郭台銘民調只落後侯友宜不到1%？將親擬記者會講稿

記者劉宛琳／台北17日電
國民黨對鴻海創辦人郭台銘（左）與新北市長侯友宜（右）。（本報資料照片）
國民黨對鴻海創辦人郭台銘（左）與新北市長侯友宜（右）。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘上周赴日展開為期4天的「日本開拓之旅」，明天將舉行記者會報告訪日成果。據了解，郭台銘上周六已返台，延至本周再開記者會，是為了搭配今天某媒體將公布的一份2024總統大選民調，該民調在郭台銘訪日期間執行，結果顯示郭僅落後新北市長侯友宜不到一個百分點。

據了解，郭台銘明天的記者會講稿，由郭台銘親自擬稿；事實上，郭台銘從美國回台舉行的第一場「科技經濟開拓之旅」記者會，也是由郭台銘自己撰寫。

郭台銘上次在記者會表示：「郭台銘能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，所以我要拜託大家從現在起，只要接到民調電話，不管哪一家做的，請表達『唯一支持郭台銘』」；當時，郭台銘就已透露玄機。現在返日報告成果，也將搭配最新的總統大選民調，來尋求各界的支持。

郭台銘日前表示，這趟日本開拓之旅，除了想看看日本在政策可供台灣借鏡的方向，更重要的是要搭起一座橋樑，讓台灣與日本共同建立完整的產業技術創新人才中心，這才是讓台灣經濟前進的方法，「過去做不到的，郭台銘來做，台灣需要一個很棒的CEO」。

郭台銘在日本會見前經濟大臣甘利明、前日本首相麻生太郎等人，表示他會讓各行業從困境中重新站起，打造第二次的台灣經濟奇蹟，「Trust me, I can do it.（相信我，我做得到）。」

郭台銘 日本 民調

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