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兩岸論述不只兩句 侯友宜若獲徵召完整論述

記者程遠述、程平╱台北8日電

前總統馬英九再提「九二共識、一中各表」是兩岸維持互信基礎的出路，國民黨也延續這樣的論述。但國民黨內卻有人擔心，可能代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，會出現與國民黨不同的論述。近侯人士表示，侯友宜尚未獲徵召，貿然提出兩岸論述不只綠營會批評，藍營內部恐也有質疑，所以必須等確定獲黨徵召，經過黨內討論取得共識，才提出完整的論述。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉認為，馬英九這次登陸親身闡述「九二共識、一中各表」內涵，特別提到九二共識中的一個中國，台灣講的就是中華民國；根據中華民國憲法，分為大陸地區跟台灣地區，所以台灣是中華民國的，大陸也是台灣的，充分展現所謂「一中各表」的意義，而這一直都是國民黨的基本主張。

國民黨在馬英九登陸祭祖前，曾擬定一份2600餘字的「20230323搞懂九二共識QA集」說帖，由國民黨秘書長黃健庭召集所有文傳會副主委，強化馬八年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」等論述。

不過，仍有與會者擔心，就算國民黨繼續遵從馬英九的兩岸論述，但若向來與國民黨若即若離的侯友宜，他獲徵召代表國民黨參選總統，會不會出現不同於國民黨的兩岸論述，甚至不幫國民黨背書，棄用九二共識，這都必須要與侯陣營加強溝通。

近侯人士則說，「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」是侯友宜根深柢固的價值，但更完整的兩岸論述侯友宜都有準備，不是只有這兩句話。侯友宜還未必會獲得黨的提名，貿然提出不但讓綠營找到攻擊點，藍營也有質疑；所以，侯友宜必須等確定獲徵召，並經黨內討論有共識下，才提出完整的兩岸論述。

國民黨 侯友宜 中華民國

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