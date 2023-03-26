黑白集／曬證書大談大法官資格 謝長廷下台背影難看

駐日代表謝長廷被推薦任大法官，引發民進黨內波瀾。(本報資料照片)

蔡政府開始進入執政末期，民進黨 吃銅吃鐵，越吃越急，各種吃相一再刷新人們的三觀。駐日代表謝長廷傳將被推薦出任大法官 ，就讓人聽得目瞪口呆。因為爭議太大，謝長廷悻悻然請朋友不要替他推薦了；但沒吃到嘴，終究心有不甘。

謝長廷子弟兵說要推薦謝擔任大法官，並稱謝的態度是「隨緣」。但輿論反應不佳，謝長廷在臉書婉謝推薦時，也同步曬出台大和京都大學畢業與修業證書，大談法學論述與法律實務，強調擔任大法官，「不能說沒有資格」。不服不甘之情，溢於言表。

2018年九合一選舉民進黨慘敗，代理主席林右昌說，不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻，「人民已經不欠民進黨了」。數一數美麗島世代，擔任辯護律師的陳水扁兩任總統，張俊雄、蘇貞昌、謝長廷都任行政院長，被告的呂秀蓮 兩任副總統、姚嘉文也當考試院長、陳菊仍貴為監察院長。如果這些高位不夠，莫非真要台灣人民供養一世，才對得起他們的「民主貢獻」？

京劇名角梅蘭芳說，上台身段要優雅，下台背影要漂亮；海基會前董事長辜振甫自此引申出「上台看身段，下台看背影」的政壇至理。謝長廷惹得一身腥，但別說大法官資格，看他詭辯式的回應，反讓人想起，他當「助日代表」有資格，但駐日代表，不能說有資格。