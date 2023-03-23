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新文化基金會推薦謝長廷任大法官 黨內看法兩極

記者蔡晉宇、王宏舜／台北23日電
新文化基金會將推薦謝長廷出任大法官，引發議論。(本報資料照片)
新文化基金會將推薦謝長廷出任大法官，引發議論。(本報資料照片)

蔡英文總統將提名4位新任大法官，總統府昨天表示，大法官提名審薦小組公開接受各界推薦，將於29日截止，籲請社會各界踴躍推薦或自我推薦。但駐日代表謝長廷色彩濃厚的新文化基金會，將推薦謝長廷出任大法官，引發議論。

新文化基金會是由謝長廷創辦，該基金會董事長林耀文日前就在臉書撰文建議，審薦小組應將謝長廷納入大法官人選，並舉出謝的法學素養與實務能力，足擔任大法官一職，是適合的人選。林昨天進一步表示，將以基金會名義推薦謝長廷。

派系色彩濃厚的基金會推薦自家人出任大法官，引發民進黨內正反兩極看法。有派系人士指出，難道親蘇（貞昌）系的超越基金會也要推薦行政院前院長蘇貞昌出任大法官嗎？雖然目前僅是推薦階段，但大法官人選光是有政治人物進入討論範圍，都恐造成社會觀感不佳，實應謹慎。

據了解，總統府宣布成立大法官提名審薦小組後，即發函請司法院、法務部、律師團體、法官協會、女法官協會、檢察官協會等於3月29日前回覆推薦人選，相關單位與協會都已陸續決定推薦人選。目前已有最高法院推薦審判長蔡彩貞、法官兼書記官長林恆吉；司法院近日內將向審薦小組提出司法院長許宗力心目中的人選。檢察官協會則預計今召開理監事會議決定推薦人選。

現任台南高分院院長黃瑞華也被認為可能獲推薦為大法官或下半年接任最高法院院長的熱門人選。檢方熱門人選包括法務部長蔡清祥、監察院秘書長朱富美等人，由於朱富美的夫婿是現任檢察總長、檢協會理事長邢泰釗，檢察體系內部高度關注法務部與檢協會推薦人選。

今年任滿的4位大法官中，來自法官體系的林俊益屬於刑事法官，而目前大法官中，來自法院系統的副院長蔡炯墩、大法官呂太郎專長在民事，張瓊文、楊惠欽則屬行政法院體系，司法院先前發函請法院推薦大法官人選，在公文上記載以刑庭法官優先，公文卻廣發至各法院，讓行政法院不少法官批評「何必發這種公文來」。

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