趙少康促侯表態：最強母雞要有最強樣子

中廣蓋洛普民調 顯示，近53%民眾支持新北市長侯友宜 盡早宣布參選總統。中廣董事長趙少康昨說，侯若不表態仍會面對質疑，且民調已有下滑趨勢，「最強母雞要有最強母雞樣子」，就是站出來。侯友宜表示，每個人都要有正向的力量，不管任何問題，一起齊心齊力為國為民好好打拚。

新北市議長蔣根煌前天宴請全國正副議長，侯友宜以地主身分出席，這場晚宴被視為「挺侯大會」。侯友宜表示，最重要的將地方大小事，透過議長、副議長大家一起努力，讓地方政府同心協力，讓台灣共好。

近侯人士說，外界總以為侯是在等新北市議會總質詢結束後宣布參選，但其實時間點反而不是侯考慮的主因，而是黨的「家務事」，例如黨內對於2024人選的爭執，是不是能夠處理好；以侯的刑警、公務員性格，他只在有「那個身分跟時機」，才會說當下適合的話。

國民黨 主席朱立倫昨天拜會前主席吳伯雄，朱立倫說，16年前國民黨在野，吳伯雄擔任主席，就是堅持無私無我的態度，團結一切可以團結的力量，才讓國民黨重返執政；面對眼前挑戰，「我們更應該秉持這樣的決心」，放下自我一切以大局為重，團結所有非綠朋友的力量。

至於藍營是否應爭取非綠合作？趙少康說，非綠一定要合作，非綠不合作、力量就分散；如果民眾黨主席柯文哲不願意，那也沒辦法，但談總是要談，如一直王不見王彼此放話，是不行的。他也說，國民黨有些人太自大，自以為光靠國民黨一黨就能獨霸天下，「沒有這樣的事情」。