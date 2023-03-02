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黑白集／7缺當頭 施政能像輔選就好了

黑白集
南投立委補選，民進黨全黨拚輔選。(記者林伯東／攝影)
南投立委補選，民進黨全黨拚輔選。(記者林伯東／攝影)

南投立委補選周末就要投票，藍綠大咖均前往助陣，把林明溱與蔡培慧的對決殺到最熱。僅剩10個月任期的立委打得如此激烈，原因沒有別的：這是賴清德當上黨主席後的第一戰，也是他角逐總統的起手式，民進黨不計一切要贏。

選前黃金周，賴清德、陳建仁及鄭文燦都去南投輪番站台，總統府秘書長林佳龍則陪同掃街，都樂得蔡培慧合不攏嘴。不僅如此，連法務部長蔡清祥也專程前往南投，慰勉團隊查賄。這陣仗，只差沒把中央政府搬去南投臨時駐紮了。

蔡政府為補選如此嚴陣以待，倒也不是頭一回。上次中二選區補選，民進黨硬是以圍剿戰術拉下了顏寬恒，打權貴、打豪宅等手法歷歷在目，這回全搬到南投重演，再配合綠媒名嘴追擊，唱和得煞有介事。林明溱必須認清，他若不想落得顏寬恒的下場，就別再以為只守不攻的低調戰略有用。

當然，該佩服的還是民進黨，每到選舉，就能炮製出一堆「妖魔」。像林明溱這樣，當了8年縣長，未曾聽聞什麼惡跡；但他一要選立委，連「千萬豪宅」都被數落成莫大罪狀。但放任房地產狂飆的，不正是民進黨政府嗎？

蔡政府最近被封為「七缺政府」，從缺水、缺電、缺地、缺工、缺人，現在又加上缺蛋與缺藥。如果施政像輔選那麼厲害，政府多做點實事吧！(轉載自聯合報)

民進黨 賴清德 投票

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