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新聞評論／賴清德洗白務實台獨 蔡英文確立黨內歷史地位

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賴清德言必尊蔡。最近更傳出賴陣營擬將蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱。（本報資料照片）
賴清德言必尊蔡。最近更傳出賴陣營擬將蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱。（本報資料照片）

作為蔡英文公開確認的「適合的總統接班人」，賴清德言必尊蔡。最近更傳出賴陣營擬將蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱，化解美國的「疑賴論」。

蔡英文「四個堅持」最重要的精神，是其中的「堅持中華民國與中華人民共和互不隸屬」。這原就脫胎自民進黨「台灣前途決議文」，蔡英文往「兩國論」方向推進，並獲美國讚賞與信任。

對賴清德而言，將「四個堅持」納入黨綱，一是尋求蔡英文路線庇護，洗白「務實的台獨工作者」；二是交出美國答卷，洗清「疑賴論」；三是藉向蔡英文表態，完成黨內派系整合；四是向中間靠攏，將選票極大化。

對蔡英文而言，除確保接班人效忠和路線延續，還將確立黨內歷史地位。她雖帶領民進黨重返執政，並以史上最高票連任，但黨齡相對較淺，特別是在老綠男面前，總難擺脫「外人」陰影。但如果她的政治主張納入黨綱，無疑完成了她在黨內的歷史定位。

中共領導人掌權後最重要的事，就是主動或被動地把以自己為代表的思想體系寫入黨章，成為黨的指導思想和行動指針，確立黨內歷史地位。從毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平，莫不如此。

「四個堅持」納入黨綱，還是「台獨黨綱」。不過，蔡英文確立黨內歷史地位，在這一點上，民共兩黨一個樣。

蔡英文 民進黨 賴清德

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