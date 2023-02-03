蔡政府非核家園咒語 綑綁政策踐踏民意

在「非核家園」政策大旗下，核電發電佔比逐年下降，取而代之的，是天然氣、燃煤和光電、風力的再生能源占比增加。(圖：台電提供)

基隆護海公投 引爆基隆市政府、內政部 大戰，凸顯蔡政府「非核家園」政策下，台灣正面臨缺電危機及傷害環境的代價。猶記2021年全台才經歷藻礁公投的洗禮，被迫在能源與環境之間做出選擇，如今協和電廠天然氣 第四接收站的問題因民間團體提出地方性公投而浮上檯面，民眾再度面臨抉擇，社會再度陷入紛擾。

然而，遠比天然氣第三接收站更複雜的是，台電第四接收站的預定地不但更接近在地居民，未來亦可能衝擊到當地漁民的生活，甚至基隆港的營運，等於全體基隆市民都可能受到影響，其層次與規模只有過之而無不及，形成中央與地方的強烈對立。

基隆人期待自決，提出公投提案，但官方的作法竟不是正面回應民意，與民眾剖析利弊，林右昌主政的前市府和蔡政府中央有默契地配合、技術性拖延，直到選舉結束，才回函公文，心態可議。

而交接前的基隆市政府，甚至未在第一時間將內政部的函文告知公投領銜人，還要等到新市府團隊上台後，才有窗口向領銜人口頭告知。

這一切都清楚展現出執政黨的鴕鳥心態，不停在閃躲爭議、迴避質疑，令人懷疑政府心底的意圖，正是期待在環評審議結束後，能霸王硬上弓，讓第四接收站可以像台北大巨蛋一般，在無人注意的時候，突然間就孵了出來。

政府為何如此害怕、畏懼公民討論？恐怕是擔心更多的溝通將延宕協和電廠轉型。倘若協和燃氣電廠沒能及時趕上，北部發電恐岌岌可危。

這無疑揭露一個事實，台灣的能源政策已被「非核家園」咒語所綑綁。在核能不可能擴增、現行核電廠不延役的情況下，台灣的發電被綁在一個不容修改的時間表，稍有差池，就立刻面臨缺電風險。但是，這樣緊湊的時間表，排擠了中央與地方協調、政府與民意溝通的時間，就要大家全盤接受，過程中所踐踏的不只是環境，還有居民的權益，非核大旗蓋過民主社會的多元討論，民眾只能在能源與其他價值間取捨，台灣在能源議題上無限迴圈，因為沒有其他選擇的空間。