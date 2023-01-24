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民眾黨人士：美方不想見柯文哲

記者林縉明、歐陽良盈／台北24日電

表態參選二○二四總統的民眾黨主席柯文哲，規畫今年春天展開訪美行程，預計停留一個月，出訪時間可能落在三月；但民眾黨內人士透露，柯訪美行程碰壁，美方許多單位不願見柯。

不過，負責安排柯赴美行程的民眾黨秘書長周台竹否認傳聞，強調根本還沒定案。周台竹指出，柯文哲團隊今年春季訪美有兩個重點，一是表達民眾黨重視台美關係，二是感謝美國協助提升台灣防衛能力。傳聞美方對柯抱持觀望根本是鬼扯，之後會跟ＡＩＴ交換意見。

每逢總統大選前，不分黨派的總統候選人總會安排訪美行程，被外界視為「赴美面試」，柯早在二○一九年時就曾以台北市長身分訪美九天。但該次原先規畫參訪國務院和國防部，最終都被取消，在華府僅拜會國會大廈、林肯紀念堂等地，行程及會晤層級都降級。

據悉，柯文哲先前提出「親美友中」，對於兩岸政策態度模糊，甚至對台美關係了解空泛，傳出讓美方對柯文哲持保留態度；如今在總統大選前規畫訪美行程，再度傳出美方給柯吃閉門羹。

黨政人士指出，柯文哲非常重視此次訪美行程，聘任外交老將周台竹擔任民眾黨秘書長，除看中周外交長才，也交付聯繫訪美行程的重責大任，原先訪美規畫五月中，柯希望能提前至三月。據掌握，目前傳出美方認為柯要贏得總統選舉機會不高，因此仍抱持觀望態度。

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