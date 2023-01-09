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看高虹安遭遇 名嘴：郭台銘動念選總統

台灣新聞組／台北9日電
鴻海創辦人郭台銘（左）若再出馬爭取選總統，被視為是新北市長侯友宜（右）的最強競爭者。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘（左）若再出馬爭取選總統，被視為是新北市長侯友宜（右）的最強競爭者。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘被視為2024藍營可能人選，藍營拱郭參選總統聲浪不斷，郭台銘迄今未鬆口。對此，資深媒體人陳鳳馨透露，最近一個月郭台銘現在對選舉是相對積極的，而轉折的原因就是新竹市長高虹安，一個當選的新竹市長都能被如此對待，這對企業界出身的郭台銘感觸很深。

近日也傳出郭台銘曾私下與新北市長侯友宜見面，引起討論。陳鳳馨在《中天》節目表示，她不知道郭侯兩人見過幾次面，只知道他們彼此關係很好，這件事情她非常確定，尤其過去四年在新北市很多事情上都互動密切良好，且侯是警察出身，而郭是警察之子。

陳鳳馨表示，本來都是聽說郭台銘絕對不可能參選，但她上個月得到一個消息，聽聞郭台銘考慮要再選，這和侯友宜有何關係不得而知，但是高虹安這件事情似乎給郭台銘非常大的刺激，一個當選的新竹市長都能被如此對待，這對企業界出身的郭台銘感觸很深，哪個企業能禁得起這樣的搜索？

本報系聯合報報導，郭台銘雖然是藍營力拱人選，但他在2019年國民黨總統初選落敗後就退黨，就算國民黨邀請郭台銘回來，郭是否願意，也是未知數。而民調居高不下的侯友宜，大贏對手近46萬票連任新北市長，被視為是2024年總統選舉熱門人選，進攻大位已箭在弦上，但如何出場才具有正當性，則是一大難題。

至於其他人選，國民黨主席朱立倫雖然帶領國民黨在2022年九合一選舉大勝，可是民調不高，是他想爭取2024門票的罩門；「戰鬥藍」發起人趙少康多次說要選總統，又定位自己是救援投手，拱郭台銘又拱侯友宜，就是不拱朱立倫選總統，趙數次對槓朱及黨中央，還建議朱立倫可當不分區立委第一名，爭取立法院長職位。

郭台銘 國民黨 侯友宜

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