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觀察站／瞄準2024 賴清德有硬仗 國民黨湧暗潮

記者 林伯驊、李宗祐
副總統賴清德被視為2024民進黨強力人選。（本報資料照片）
副總統賴清德被視為2024民進黨強力人選。（本報資料照片）

嘉義市長選舉延後投票，投票率如預期低，綠營本來希望小輸為贏，未料在民主聖地大敗，也沒上演民進黨「全黨打一人」，反而藍營新科縣市長幾乎到齊「全國挺一人」，展現團結氣勢，未來民進黨主席賴清德將面臨硬戰。

民進黨九合一大敗後，蔡英文總統辭去黨主席，正進入重整期間，黨內立委趙天麟等人表面喊出嘉義市長選戰是2024的前哨戰，賴清德子弟兵立委郭國文等人也多次來幫李俊俋輔選，但府院黨面臨人事重布局，黨主席下月才要改選，代理的陳其邁看守性質不需替敗選扛責，黨內實質運作並不順暢。

延後投票三周以來，未見中央透過協助炒熱選情，直到選前之夜，行政院長蘇貞昌才來為李俊俋站台，就有資深支持者忍不住說，「明明朝內軍馬糧草都有，孤臣（指李俊俋）眼巴巴望著，就是不願意下來」。

賴清德被視為2024民進黨強力人選，起手式參選黨主席喊出「團結黨內、重振士氣」，但嘉義市長一役卻令人感到被當雞肋，也足以呈現民進黨九合一頹勢還未止跌，賴還深陷「蔡蘇」體制下，亟需努力整合派系，證明自己能是黑暗中的一盞明燈。

藍營也別太早高興。黃敏惠選前的黃金周末，被譽為空前絕後，同時有全國十名縣市長同台，為勝選氣勢加溫。藍營再下一局大勝後，2024總統大選「侯盧配」、「郭侯配」等各種傳聞已滿天飛，國民黨主席朱立倫在這次選舉身段柔軟扮演領頭角色，但與新北市長侯友宜的競合遲早要面對，如何避免鐘擺效應、民意轉向，也攸關2024總統大局的勝敗。

民進黨 賴清德 投票

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