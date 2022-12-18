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王鴻薇酸吳怡農 平常看不到、選舉才報到

記者鍾維軒、楊正海、徐百櫻／台北18日電
國民黨前立委柯志恩（中）17日前往長春市場，幫確診的台北市立委補選參選人王鴻薇「代班」掃街拜票。(記者曾原信／攝影)
國民黨前立委柯志恩（中）17日前往長春市場，幫確診的台北市立委補選參選人王鴻薇「代班」掃街拜票。(記者曾原信／攝影)

台北市立委補選交鋒，國民黨參選人王鴻薇酸民進黨參選人吳怡農是蔡英文總統欽點「小英男孩」，集三千寵愛於一身，當然不會放生吳。吳怡農反擊，截至目前王鴻薇沒提出任何具體政見，對選民不尊重，「政見拿不出來的話，那我們為何參選呢？」

王鴻薇昨說，先前提到吳是一個人江湖，是針對吳的政見，像松山機場遷建、兵役、國土防衛等，中央都沒有要接球。他的政見沒有辦法跟民進黨政府取得共鳴，但在政黨方面，她相信民進黨不會放生吳，未來選舉她仍會很辛苦，別忘記她是跟小英男孩在選舉。

王鴻薇指出，她是選區議員，先前說過，這兩年沒看到吳怡農在地方出現，沒有在經營地方，過去提過，吳怡農「平常看不到、選舉才報到」應該跟選區選民說明，為什麼只有選立委才出現在地方，就算有疫情，還是可關心地方，為什麼這兩年平常看不見，選舉才出現？

吳怡農說，過去幾周定期舉辦記者會，報告他對國家安全、提升下一代競爭力、松山機場的想法，而資深的議員王鴻薇，到目前為止沒提出任何具體政見，對選民來說不尊重。針對王酸是小英男孩，吳怡農說「其他話都沒意義，政見拿不出來的話，那我們為何參選呢？」

王鴻薇前天與徐巧芯合體直播，徐巧芯酸說「吳怡農是民進黨巨嬰」，吳怡農表示，提升民主文化是對選民的基本尊重，盼選民約束對方，只聽見對手謾罵，沒聽到不同意他的任何主張。

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農（中）17日晚至遼寧夜市掃街拜票，受到許...
民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農（中）17日晚至遼寧夜市掃街拜票，受到許多店家熱情地歡迎。(記者余承翰／攝影)

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