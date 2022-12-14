台曾研發「雲峰」超音速巡弋飛彈 試射失敗率極高

台灣雲峰飛彈 可打到北京 製表／政治組 資料來源／CSIS、龔家政

海軍退役中將、國防部 中山科學研究院前院長龔家政，近期接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，首度完整而明確地證實，中科院研發由蘇玉本博士一手主導、代號Ｗ─99的「雲峰計畫」，屬於超音速巡弋飛彈，射程超過1000公里，當年在前總統李登輝任內建案、前總統陳水扁 支持下完成研發，是台灣無可比擬的嚇阻力量。

射程號稱逾千里

國軍代號「雲峰」的遠程地對地導彈，是台灣流傳已久、綠營政治人物經常「欲言又止」的神祕軍備，也是比目前呈現半解密的雄昇（雄二E）巡弋飛彈，更被軍方視為高度機敏情資。對龔家政書中說法，國防部昨天未評論；中科院也對龔的「個人言論」沒有評論。

龔家政2003年12月至2007年12月間擔任中科院中將院長。退伍多年後，他接受中研院近代史研究所口述歷史訪問並出版。書中還披露，扁政府國安團隊曾試圖到國際取得洲際飛彈設計圖，險些遭騙；並稱自己擔任中科院長時因拒接鐽震公司總經理而遭撤換。

龔家政表示，他曾推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等「新三彈」研發，且是「雲峰飛彈」得以繼續研發的關鍵推手。

書中指出，雲峰計畫是研發代號Ｗ─99的「超音速巡弋飛彈」，Ｗ─99飛彈運用衝壓式引擎，起飛後到某個高度，點燃引擎發射，速度很快，大約在三馬赫以上，到達目標之前高速垂直下墜，對準目標攻擊，具有強大的穿透破壞力。

龔家政說，雲峰飛彈的射程可以超過1000公里，屬高空超音速巡弋飛彈，非常不容易被攔截到，很有嚇阻效果，全世界當時只有美俄兩國在研製；雲峰計畫在李登輝總統任內建案，經過十多年，他到任之後正值工程發展階段，國防部當時認為Ｗ─99在工程發展時，試射失敗率極高。當時國防部長李傑要求「現況結案」。

龔家政稱，當時陳水扁總統要到中科院視導各項武器裝備展示，他仍將Ｗ─99案簡報列入，並取得李傑同意後，由計畫主持人蘇玉本向扁簡報，並表示當時全世界只有兩個國家在做，「我們有信心可以做成功」。他說，「陳總統非常震撼」，指示國防部：「這個我們一定要做！」中科院因此重新獲得國防部的預算 支持，翻案成功，執行研發第三階段，「否則現在根本就沒有這個計畫與建立戰略嚇阻力量的成果」。

一度喊停扁翻案

中國時報報導，龔家政並首度證實台灣研製的超音速巡弋飛彈有一次試射時，李傑目睹飛彈發射後在空中爆炸，碎片如仙女散花般掉落，李傑認為中科院研發能力不足，決定停止該案，對龔家政說，「停就停，別的就不用問了」。

但龔家政認為喊停太可惜，因此繞個彎去找柯承亨，由柯向陳水扁報告。後來也是陳水扁要求一定要做，才又恢復。

第一次試射後，即聽說美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣面見陳水扁，遞交了一份備忘錄，上面列著提醒事項，大致是說「台灣在某個時間、某個地點試射飛彈，這是不允許的」。