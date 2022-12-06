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側翼帶風向 怪民調各吹各調成亂象

記者林政忠／台北6日電
從選舉結果來看，不乏帶有特定政治目的、不追求準確的選前民調。此為示意圖。(本報資料照片)
從選舉結果來看，不乏帶有特定政治目的、不追求準確的選前民調。此為示意圖。(本報資料照片)

九合一選舉民調宛如「賽馬式新聞」，深受詬病。台北市長選前最後一周封關民調，親藍陣營公布國民黨蔣萬安領先，藍營支持者才以為吞下定心丸，親綠媒體則回敬民進黨陳時中民調「超車」，換成綠營支持者放鞭炮；無黨籍黃珊珊最不服氣，抗議自己的民調老是「被落後」。用民調各自帶風向，成為民調亂象的縮影。

「失準的民調」是今年大選亂源之一，中華傳播管理學會今天將公布「2022民調透明百科計畫」總結報告，主持計畫的政大傳播學院兼任教授鄭自隆說，今年選舉民調多，公正者有之，但側翼也不少，現在選舉結束，「海水退了，就知道誰是沒穿褲子的啦啦隊」。

公職人員選罷法第53條規定，民調應載明「負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源」等要素。民調透明計畫，依法定標準檢視今年76份民調，依評分高低給予5顆星評比，結果零到3顆星「透明度待改進」的民調就近5成；雖然選罷法沒有罰則，但學者指出，民調不透明將降低公信力，也容易被質疑是「黑箱民調」。

總結報告指出今年民調4大現象：1、部分民調透明度不夠，接下來的民調應公布問卷內容、避免誘導性題目，建立公信力。2、民調數據可能因特殊事件而瞬間起伏，例如中國大陸「白紙運動」若在選前發生，選舉結果可能大不同，也會影響民調結果。3、2024年大選側翼請退場，不要玷汙民調。4、市話和手機調查局限，民調應設法與時俱進。

許多網友扮演「柯南」，發現某些親綠媒體和協會的選前民調，有志一同公布特定政黨候選人一路領先，結果都「槓龜」。鄭自隆說，民調具有引領效果，選民大多是「西瓜族」，西瓜偎大邊，一對一選戰時，候選人領先氣勢具有帶風向效果，在「三腳督」選戰更可嚴防被提前棄保；但這次選舉民調，很多是側翼和啦啦隊發布，效果就像同溫層競選文宣，很難取信於大眾。

政治傳播學者賴祥蔚、鈕則勳表示，今年民調出現不少「詭異協會」，平日不做民調，每逢選舉就狂發民調，資訊既不透明、也不回應外界質疑，最後結果不準也悶不吭聲，對於這種怪民調，主管機關雖無法可管，但選民心中自有一把尺。

對於民調亂象，鈕則勳說，「怪民調」做多，將成七傷拳，還沒傷敵，自己先內傷，原本科學的民意「調查」，可能變成政治的民意「調整」；事後也證明，帶風向民調在今年皆適得其反，連鞏固基本盤的效果都沒有。

賴祥蔚指出，怪民調以前還有吹哨、壯膽作用，今年反而激怒中間選民，中選會不能總是消極「不告不理」，放任選風惡化。

至於部分電視台開票夜的「灌票」陋習，鄭自隆說，這是電視台商業競爭的結果，最後「回歸校正」、不超過中選會數據就好；但灌票過頭也會出狀況，2004年總統大選，國民黨「連宋陣營」一開票就被大幅灌票，結果敗選，支持者還抗議作票。賴祥蔚說，牽涉到公信力，國家通訊傳播委員會（NCC）應要求電視台說明「票從哪來」？

民調 開票 國民黨

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