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藍綠白夾擊 促蔡英文處理陳明通去留

台灣新聞組／台北4日電

國安局長陳明通指導的學生論文陸續被爆抄襲，昨遭藍綠白三方夾擊。連綠營立委羅致政都說，以陳明通現在政務官身分，有必要考量去留問題；台北市長柯文哲也說：「看小英啦，這個拖太久了」，柯文哲說，若同一名教授的學生都涉及抄襲，那就是教授有問題。國民黨主席朱立倫則說，蔡英文總統過去選舉一直瞎挺，都該道歉。

桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅論文接連被認定抄襲、台灣大學國發所碩士學位遭撤銷，兩人指導老師都是陳明通。陳明通過去這段時間面對外界質疑或到立法院備詢時，總是以陳局長不回答陳教授的問題帶過，如今仍掀起各方檢討陳明通的聲浪。

羅致政指出，陳明通指導學生論文品質問題，由陳明通去面對台大說明，但以陳明通現在政務官的身分而言，這問題很大，有必要考量陳明通去留的問題。

民進黨立委鍾佳濱認為，陳明通現在掌管國家安全業務，去留由蔡總統決定；至於陳明通指導學生論文品質問題，要回歸台大學術部門處理。

柯文哲說，當同個老師被爆出有這麼多學生抄襲，就是老師有問題；被談及陳明通是否適任，柯文哲說，這件事情拖太久，媒體持續追問，柯文哲笑答，「我都說拖太久，你還問我適不適任」。意指蔡英文總統早該處理。

國民黨立委賴士葆昨表示，陳明通像是「開論文抄襲工廠」的慣犯，呼籲陳明通應將指導的論文全數公開。

針對外界呼籲，台大應擴大徹查陳明通指導的碩博士生論文品質。教育部長潘文忠昨表示，台大正在對國發所進行了解，教育部也會進一步跟大學確認，後續也由教育部提供論文比對檢視系統，讓每個學校都能參考。至於是否對台大疏失究責？潘文忠說，各大學對論文指導、審議均有相關規範，會請各大學遵守。

針對林智堅中華大學、台大學位遭雙殺，提出訴願一事，教育部說，正依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理。

教育部 柯文哲 國民黨

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