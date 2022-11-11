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藍白合vs正藍軍 團結打問號 林耕仁疲於奔命

記者 張裕珍

民眾黨新竹市長候選人高虹安前天密會新竹縣長楊文科，引發「藍白合」聯想，隔一天，國民黨新竹市長候選人林耕仁和楊文科、高雄市前市長韓國瑜就上演藍軍大合體。在藍白合的陰影下，藍營大團結永遠是一個大問號，林耕仁日前縮手攻擊高虹安，更被網友諷「耕仁變休耕」。

新竹市組織基本盤藍大於綠，高虹安必須擴大「反綠」選票，「藍白合」成為最佳戰略。高上月和台中市長盧秀燕十指緊扣、前天在科技大老宣明智牽線下拜會楊文科，還曾「巧遇」掛名林耕仁競總總督導的國民黨中常委呂學樟，意圖動搖藍營支持者。

為鞏固藍軍基本盤，林耕仁陸續找來前總統馬英九、新北市長侯友宜、韓國瑜等人站台背書，孫文學校校長張亞中也來輔選，但內憂外患紛至沓來，林耕仁連月來單是為宣示「正藍軍」，已是疲於奔命。

據了解，韓家軍已開始助拳林耕仁，林昨天首度上媒體人王淺秋直播節目，韓國瑜六天內二度到竹市輔選，可見一斑。

不過，韓發言始終是劍指民進黨，從未砲轟高虹安，仍留給外界許多想像空間，是否能攔阻棄保還待觀察。

高虹安昨一整天沒有公開行程，仍以擅長的空戰轉攻民進黨立院黨團總召柯建銘，力圖鞏固反綠共主地位。但只要高一天未擺脫助理費爭議，綠營也不會輕易放過，風城大亂鬥將如同麻花捲，繼續糾纏下去。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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