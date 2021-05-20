立委諷蔡英文演跳電驚悚片 「讓台灣被世界看見」

民眾黨大酸民進黨政府，由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌領銜主演「跳電驚悚片」。(圖：民眾黨提供)

高溫、停課，民生用電攀升，昨日供電仍亮黃燈。台電表示，昨天最高用電於下午1時58分達到3757.4萬瓩，再度刷新歷史5月最高用電紀錄，更擠進歷年不分月分用電量排名第三高 ；昨天備轉容量288萬瓩，備轉容量率百7.66%，仍為「供電吃緊」程度。

台電已修正緊急分區輪流供電順序，Ａ組至Ｆ組將依次輪流實施，下次若再發生分組限電，確定由Ｅ組及Ｆ組實施，並以此類推。

根據台電送交立法院的報告，去年因水情影響，水力發電慣常機組年發電量僅23.9億度，相較2019年的46.2億度，發電量形同「腰斬」，衝擊全台供電。立法院民眾黨團表示，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌領銜主演「跳電驚悚片」，一年之內缺水、跳電，讓台灣 窘境「被世界看見」。

台電報告指出，水力發電屬於清潔、非耗竭性再生能源，是目前人類社會應用最廣泛的再生能源。至於一般認知水庫若淤積嚴重，將影響蓄水與發電，但台電在報告中以霧社水庫為例表示，水庫淤積對發電量的影響很輕微。

不過，國民黨 立委洪孟楷說，再生能源有氣候的限制及因素，絕不可當作一般的穩定備用能源，否則將對台灣的能源配置產生極大的不確定因素。