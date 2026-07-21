我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法

紐約生存手冊／行道樹危害住家 3管道申請修剪

整理包／紅海油路風險升高 石油、天然氣會漲多高？

編譯季晶晶／綜合外電
中東航運風險升高，市場擔心石油與天然氣供應進一步受阻，推升能源價格。（美聯社）
中東航運風險升高，市場擔心石油與天然氣供應進一步受阻，推升能源價格。（美聯社）

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣布對沙烏地阿拉伯船隻實施海上封鎖。儘管紅海尚未完全封閉，但區域緊張已明顯升高，讓華盛頓與德黑蘭更難透過外交降低衝擊。對能源市場而言，供應風險正進一步擴大。

一、封鎖如何執行仍是變數

衝擊程度取決於兩個關鍵：封鎖對象僅限懸掛沙國國旗的船隻，還是擴及所有進出沙國港口的船舶；以及，青年運動將動用何種手段來執行封鎖。如果大規模動用飛彈與無人機攻擊，可能干擾和癱瘓商船航行，迫使船公司繞道，避走紅海。

二、油價可能重返100美元

彭博分析師依照標準供需彈性估算，供應每減少1%，油價可能上漲約4%。若紅海航線受到有效封鎖，油價可能再度站上每桶100美元。

三、布蘭特原油上看120美元

高盛目前預測，布蘭特原油第4季為每桶80美元，明年降至75美元，但前提是中東緊張局勢降溫。若荷莫茲海峽運輸持續受阻，布蘭特原油第4季可能突破每桶120美元；紅海航運若再受干擾，油價上行風險將進一步升高。

四、亞洲液化天然氣價格恐續漲

截至7月17日當周，亞洲液化天然氣現貨價格已由前一周的每百萬英熱單位15.53美元，漲至逾20美元。由於歐洲及全球其他地區庫存偏低，一旦供應進一步受限，價格可能上探3月19日創下的22.35美元高點。

精華 FAQ

  • 因為封鎖對象與執行方式仍不明朗，若升級為飛彈或無人機攻擊，可能干擾商船通行，迫使船公司改道，進一步推高能源運輸成本與供應風險。

  • 彭博分析師以供需彈性估算，若供應每減少1%，油價可能上漲約4%；若紅海航線有效受阻，油價有機會重返每桶100美元，甚至在更嚴重情況下突破120美元。

  • 截至7月17日當周，亞洲LNG現貨價已從每百萬英熱單位15.53美元升至逾20美元；若供應再受限，加上歐洲與全球庫存偏低，價格可能上探3月19日的22.35美元高點。

天然氣 油價 沙烏地阿拉伯

上一則

中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」

下一則

全球貿易雪上加霜 巴拿馬運河將限縮船舶通行

延伸閱讀

若紅海也被封鎖 油價恐再破百元 亞洲煉油廠首當其衝

若紅海也被封鎖 油價恐再破百元 亞洲煉油廠首當其衝
中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%

中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%
伊朗代理人宣布紅海封鎖沙烏地 全球石油供應恐減7% 亞洲又遭殃

伊朗代理人宣布紅海封鎖沙烏地 全球石油供應恐減7% 亞洲又遭殃
整理包／青年運動威脅封鎖沙國船運 紅海油路告急 6重點一次看

整理包／青年運動威脅封鎖沙國船運 紅海油路告急 6重點一次看

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現

息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現
內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面