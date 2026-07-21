整理包／紅海油路風險升高 石油、天然氣會漲多高？

中東航運風險升高，市場擔心石油與天然氣供應進一步受阻，推升能源價格。（美聯社）

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣布對沙烏地阿拉伯 船隻實施海上封鎖。儘管紅海尚未完全封閉，但區域緊張已明顯升高，讓華盛頓與德黑蘭更難透過外交降低衝擊。對能源市場而言，供應風險正進一步擴大。

一、封鎖如何執行仍是變數

衝擊程度取決於兩個關鍵：封鎖對象僅限懸掛沙國國旗的船隻，還是擴及所有進出沙國港口的船舶；以及，青年運動將動用何種手段來執行封鎖。如果大規模動用飛彈與無人機攻擊，可能干擾和癱瘓商船航行，迫使船公司繞道，避走紅海。

二、油價 可能重返100美元

彭博分析師依照標準供需彈性估算，供應每減少1%，油價可能上漲約4%。若紅海航線受到有效封鎖，油價可能再度站上每桶100美元。

三、布蘭特原油上看120美元

高盛目前預測，布蘭特原油第4季為每桶80美元，明年降至75美元，但前提是中東緊張局勢降溫。若荷莫茲海峽運輸持續受阻，布蘭特原油第4季可能突破每桶120美元；紅海航運若再受干擾，油價上行風險將進一步升高。

四、亞洲液化天然氣 價格恐續漲

截至7月17日當周，亞洲液化天然氣現貨價格已由前一周的每百萬英熱單位15.53美元，漲至逾20美元。由於歐洲及全球其他地區庫存偏低，一旦供應進一步受限，價格可能上探3月19日創下的22.35美元高點。