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「末日博士」阿聯推代幣 諷加密幣是垃圾 卻看好區塊鏈潛力

編譯廖玉玲／綜合外電
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「末日博士」羅比尼推出一款代幣，近日已獲阿聯主管機關批准，未來幾周將正式上市。 ...
「末日博士」羅比尼推出一款代幣，近日已獲阿聯主管機關批准，未來幾周將正式上市。 （路透）

「末日博士」羅比尼推出一種他自稱為「穩定幣替代方案」的代幣（token）。此數位資產由他旗下代號USAF的ETF（Atlas Americas Fund）作為資產支持，而近日已獲阿聯主管機關批准，預定未來幾周正式上市。

該代幣提供投資人對Atlas Americas基金的曝險，該基金投資的項目包括短期美國國庫券、黃金、不動產投資信託（REITs）股份、農產品及軍工股。羅比尼與合夥人共同創立的Atlas Capital Team公司，在2024年11月推出USAF。他表示，這檔ETF的目標是為投資人提供對抗長期通膨趨勢的保護。

部分投資人質疑，直接購買這檔ETF不就夠了？為何還要發行代幣？

羅比尼與Atlas執行長班迪（Reza Bundy）認為，與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣，正成為日益重要的交易媒介。這個論點部分源於地緣政治緊張局勢的加劇，以及各國逐漸減少將美元作為準備貨幣（去美元化）的趨勢。穩定幣目前已經是一個龐大的市場，其市值已高達3,090億美元。

然而，由於穩定幣與法定貨幣掛鉤，因此同樣面臨通膨風險。羅比尼和班迪將他們推出的代幣視為一個讓人類（或他們的AI代理）能存放閒置資金的地方。這款代幣由基金內能產生收益的資產提供支持，其價值應該能隨著時間推移而保值。USAF自2024年11月推出以來上漲約9%，年殖利率達2.45%。

羅比尼指出，穩定幣面臨與法定貨幣相同的問題，「如果通膨較高，而穩定幣又沒有支付利息，那麼在高通膨時期，這類資產的實質價值就會被侵蝕殆盡」，因此投資人需要一種能夠孳息、且以美元為基礎的資產，「進行交易時，你可能會使用穩定幣，但隨後你必須從穩定幣轉換為能提供收益的準備資產。」

儘管推出了這個新商品，羅比尼依然對加密幣持懷疑論，甚至對指標性的比特幣也是如此。他說，90%以上的加密貨幣真的是「垃圾，而且依然是垃圾」。羅比尼說，將它們稱為貨幣是個「笑話」，它們既不是穩定的價值儲存手段，也不是具擴展性的支付工具。雖然他不想預測比特幣價格的未來走向，但他認為應該會繼續跌。

根據彭博資訊報價，比特幣目前報6萬3,939美元，而過去12個月來大跌逾45%，但其間曾在2025年10月創下12萬6,251美元的歷史新高，也曾於今年7月1日跌破6萬美元大關，至5萬7,742美元。

羅比尼表示，數位資產有其結構性問題，包括之前的囤幣大戶策略公司（Strategy）近幾個月反手大賣比特幣的做法，「這會讓比特幣走低而非走高。

但羅比尼依舊推出了代幣，主要是「加密貨幣」與「其他建立在區塊鏈上的項目」是不同的兩碼子事兒，「我始終認為，如果做法正確，其底層技術（區塊鏈）大有可為」。

羅比尼仍認為加密幣是「垃圾」，但區塊鏈潛力無窮，只要做法正確。 （路透）
羅比尼仍認為加密幣是「垃圾」，但區塊鏈潛力無窮，只要做法正確。 （路透）

精華 FAQ

  • 這款代幣由他旗下的Atlas Americas Fund，也就是代號USAF的ETF資產支持，基金配置包含短期美國國庫券、黃金、REITs、農產品與軍工股。

  • 他認為代幣可作為穩定幣的替代方案，讓投資人或AI代理存放閒置資金，同時享有收益與保值效果，比單純持有不生息的穩定幣更有吸引力。

  • 他依舊強烈看空加密貨幣，稱90%以上都是垃圾，比特幣也難以成為貨幣或穩定儲值工具；但他認為若做法正確，區塊鏈底層技術仍大有可為。

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