全球金融市場迎來夏季完美風暴？專家緊盯這3大潛在爆點

分析師警告，金融市場正面臨一場幾近完美的夏季風暴。目前市場平靜無波只是表象，其實潛伏著多股強大暗流。（美聯社）

分析師警告，金融市場正面臨一場幾近完美的夏季風暴，隨著經驗豐富的交易員與投資老手去度假而由資淺者留守，市場交易量傾向萎縮，在缺乏新資訊提供指引下，從股市、債市到匯市，幾乎一切資產行情擺盪加劇。

2024年的市況就是明顯的例子，當時美國新出爐的通膨數據只是稍微令人失望，就引起市場議論紛紛唯恐美國可能不得不緊急降利率。美元和科技股應聲重挫，跌勢很快就失控，日本 股市單日暴跌12%。

今夏可能面臨類似的市場風暴突襲。巴克萊分析師考爾警告，全球股市正進入一段「危險的夏季時期」，在基準指數顯得市況平靜無波的表象下，潛伏著多股強大暗流，而對市場行情關係重大的第2季企業財報季又即將開鑼。

金融時報報導，專業投資人與分析師正密切關注幾個可能引爆市場動盪的因素。

首先是聯準會（Fed）。新任主席華許決定「沉默是金」，減少對央行下一步怎麼走提供前瞻指引，已加深投資人的焦慮。但Fed改革大計需謹慎而行，尤其在伊朗戰爭情勢仍不穩定、仍可能導致通膨復熾的此刻，更是棘手。

美國公債價格本周下跌，正是因為投資人不確定華許會不會對油價最近回升（漲幅不大但備受矚目）置之不理。投資人也不確定華許接下來會試圖引導Fed往哪個方向走。道富投資管理公司執行長洪一新（Yie-Hsin Hung）本周受訪時說：「Fed會變得更難解讀。那會引發波動和不確定性。」

倘若打打停停的美伊戰爭進一步拉高衝突，Fed的態度將再度成為市場關注焦點。

二、日圓

投資人可能踩到的第二個地雷是日圓，一如2024年的情況。日圓對美元本周跌到40年來最弱價位。美元一度升破162日圓，反映投資人押注日本當局對升息採謹慎做法，寧可容忍日本通膨率過熱些。

交易員正提高警覺，防範日本進一步干預匯市以穩定日圓。原因之一是，那表示日本當局將出售美元資產—主要是美國公債—進而在全球債市掀起波瀾。第二個原因是，借入便宜日圓、轉進世界各地其他資產的「利差交易」（carry trade）氾濫，萬一日圓果真因干預行動而大幅躍升，將掀起這類「利差交易」的平倉潮，可能導致市場某些無可預知的角落不堪壓力而崩潰。

英格蘭銀（英國央行）本周指出，使用槓桿（借來的錢），是近幾個月來助漲股市的一股愈來愈強大的力量。但這也令人不安。

三、全球總經情勢

第三個觀察重點，是投資人對全球總體經濟情勢既不確定又缺乏信心。今年初投資人熱情追捧的一些大趨勢突然從喧囂化為沉寂，更加深市場焦慮。

例如油價，儘管能源專家厲聲示警，油價還是從伊朗戰爭爆發後的高點大幅回落，顯示沒人真能對源供應情況瞭若指掌。

又如金價，這個在2026年初漲勢耀眼的超級巨星，剛熬過2008年至今跌得最慘的月份，6月跌幅超過11%。

科技巨頭股表現也從帶領全球股市衝鋒的領頭羊，變成賣壓打擊的落水狗。巴克萊估計，蘋果、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet、微軟和輝達（Nvidia）的合計市值，自去年10月以來已跌掉2兆美元；與此同時，晶片股則一飛沖天，儘管走勢一如往常劇烈震盪。怪的是，輝達以市值5兆美元的晶片巨頭之姿，如今股價本益比竟與食品股好時（Hershey）相近。截至目前為止，輝達今年來股價還是漲的，但已不再引起投資人仰慕。

好或壞的震撼都有可能來襲，造成市場漲太猛或跌太兇，而未必有充分、持久的理由。

總之，整體來說，市場充斥不確定性，信心低落，之前奏效的投資策略已瓦解，而伊朗戰爭還沒完結，擦槍走火的風險仍高。

誠如東方匯理集團投資長孟文睿（Vincent Mortier）最近在一場簡報會上所言，投資人唯一的解方，是為自己的押注做好避險措施，並且儘可能分散風險，如此一來「才能 在夏季期間放輕鬆，好好度假」。

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