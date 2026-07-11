黃仁勳15日赴日參加這家公司活動 感念當年救了Nvidia一命

輝達執行長黃仁勳15日將前往日本，參加輝達與日本遊戲大廠Sega合作30周年慶祝活動。 （路透）

輝達 （Nvidia ）執行長黃仁勳 15日將特地前往東京，出席輝達與日本遊戲大廠Sega合作30周年的慶祝活動。他之所以會如此重視這場活動，是因為當年Sega在輝達瀕臨破產之際給了輝達一筆救命錢，這件事讓黃仁勳至今都對Sega感念在心。

輝達日本GeForce官方X（@NVIDIAGeForceJP）8日突然釋出這場活動的訊息，活動地點在日本東京的「GiGO秋葉原3號館」，活動當天除了黃仁勳將出席外，輝達的超級晶片RTX Spark也將於這場活動上首次在日本亮相。

30 年にわたる NVIDIA とセガの歴史を日本のゲーマーと一緒に祝うゲリライベントを開催！



来場者には抽選で「GeForce RTX 5090 FE」をプレゼント！ 🎁



イベン当日日日日は Jensen Huang が来日し、「NVIDIA RTX Spark」をお披露目します。



日時：7 月 15 日 17:00 ～ 18:00

会場：GiGO 秋葉原 3 号館… pic.twitter.com/VFX5q6QqV6 — NVIDIA GeForce JP (@NVIDIAGeForceJP) July 8, 2026

該活動採邀請制。只要在12日前發文附上「與輝達或Sega之間回憶」的照片、影片或小故事等，就有機會收到邀請函，參與活動者還有機會現場抽到一張RTX 5090 FE顯示卡。

黃仁勳曾在2024年的一場專訪分享過，在才剛成立三年的1996年，輝達曾一度瀕臨破產，所幸當時有一名Sega主管對其信任並慷慨解囊，才讓輝達得以免於破產。

當時輝達原本要為Sega的下一代遊戲機Dreamcast設計繪圖處理器（GPU），但卻因與當時新興的DirectX應用程式介面不相容而失敗。不過，Sega高層仍稱讚輝達的努力，並對當時年輕的黃仁勳充滿信心，因此反而還投資了輝達團隊500萬美元。這筆投資讓輝達有了喘息空間，可最終擺脫原先的繪圖架構，並在隔年推出與DirectX相容的RIVA系列，隨後又在1999年推出勢不可擋的GeForce系列。