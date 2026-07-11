日本阻貶 退休基金加碼投資本土資產

日本財務大臣片山皋月表示，將探索鼓勵日本政府退休投資基金等退休金基金，加碼投資國內金融資產之道。（路透）

日本 財務大臣片山皋月10日表示，將探索鼓勵日本政府退休投資基金（GPIF）等退休金 基金，加碼投資國內金融資產之道，帶動日圓匯率與日本長債價格10日盤中走揚。策略師認為這項政策將嘉惠日本國內資產，但對日圓長期走勢展望的看法分歧。

日圓兌美元10日盤中勁升0.7%，報161.29日圓兌1美元，走勢與價格相反的日本10年期公債殖利率 下跌10個基點到2.775%，20年期公債殖利率跌11.5個基點到3.75%，30年期與40年期殖利率也各挫跌至少8個基點。

片山在被問到政府對於投資AI等戰略領域的計畫時表示，「我們的優先要務是鼓勵家庭、和GPIF等退休金基金，擴大投資日本金融資產，我們有意追求能支持這個目標的政策」，「我們希望確保民眾能直接受益於日本的經濟成長」。

這些言論暗示日本希望在進入經濟成長的新階段之際，讓更多家庭與機構儲蓄轉向國內資產，減少配置到海外證券的資金，從而有助減輕日圓面臨的結構性賣壓，並支撐公債市場。GPIF管理293.6兆日圓（1.81兆美元）的資產。

策略師預期，若日本推動這項政策，將嘉惠日本國內資產，成為日圓與日本當地資產的利多，也可能抑制日本超長期公債的賣壓，可望幫助延續日本股匯債市的「三重漲勢」，因為GPIF管理的資產規模大到「無法忽視」，可能影響其他退休金基金跟進，若日本機構配置到外國股債的資金減少，自然能減輕日圓的貶值壓力。

不過，也有策略師審慎看待日圓潛在的升勢。道富銀行東京部門外匯銷售主管海田一茂則認為，GPIF不歸片山管轄，而是由厚生勞動省監督，片山無法直接要求GPIF做出改變，且GPIF改變投資策略須要走既定流程，可能花費大量時間。

分析師認為，由於總經背景沒變，日圓升勢難以長久，若片山的最新言論是表達日本政府只是想設法緩解通貨再膨脹政策的痛苦、而非放棄，那麼弱勢日圓的更廣泛題材未變。