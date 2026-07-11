SK海力士ADR籌得265億美元創紀錄 超越阿巴巴當年規模

SK海力士在美國發行美國存託憑證籌得265億美元，創下外國企業首次來美上市最大規模紀錄。（路透）

南韓 記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）在美國發行美國存託憑證（ADR）籌得265億美元，在市場劇烈波動之際仍順利完成交易，創下外國企業首次來美上市最大規模紀錄。

綜合彭博與路透報導，根據公司聲明，SK海力士以每股149美元出售1.779億股ADR。每1股ADR相當於在南韓交易所上市普通股的十分之一。SK海力士此次籌得265億美元資金，超越阿里巴巴當年來美上市的籌資規模，成為史上第三大首次公開發行股票（IPO），僅次於SpaceX 與沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Saudi Aramco）。

SK海力士這回來美上市，為這家全球最大的高頻寬記憶體（HBM）供應商建立了強大的籌資管道，吸引希望參與AI基礎建設熱潮的投資人。知情人士說，這次ADR發行的超額認購倍數達七倍以上，凸顯市場需求熱烈。根據交易條款，近一半ADR配售給下單金額最大的前十大機構投資人，整體認購需求接近2000億美元。

SK海力士ADR預定10日在那斯達克全球精選市場以代號SKHYV展開「當發行交易（when-issued trading」，也就是以『准上市』形式進行交易，並於7月13日開始正式交易，股票代號將改為SKHY。

根據彭博計算，這次ADR定價約較韓國普通股周四收盤價高出3%。由於普通股與ADR之間的轉換受到限制，市場預期ADR交易價格將高於首爾市場相對應的股價，呈現溢價。

SK海力士並未像一般海外上市案一樣，以較本地股價折價出售ADR吸引買盤，顯示對美國投資人的接受度深具信心。

此次在美上市，也預料將縮小SK海力士相對於美國競爭同業美光科技的估值折價。目前，美光未來12個月預估本益比約6.66倍，高於SK海力士的5.5倍。儘管美光在HBM的市占率較低，但由於直接接觸全球最大資本市場，估值一直較高。