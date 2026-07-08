Kospi再挫5.7% 韓股跌入熊市 AI需求前景疑慮衝擊今年全球最強股市
南韓股市周三跌勢擴大，大盤跌向技術性熊市，投資人重新評估 AI 需求前景。
Kospi 指數一度下跌 5.7%，較上月歷史高點回落約 20%。記憶體大廠 SK 海力士一度下跌 5%，三星電子下跌 6.9%。
南韓股市今年是全球表現最佳市場，但過度依賴兩大晶片製造商，也使其在市場對半導體氣氛轉弱時格外脆弱。槓桿型 ETF 會放大漲跌，也加劇市場波動。
富達國際投資組合經理 Ian Samson 說：「這波波動升高，很大一部分來自基本面不確定性。我們確實看到 AI 帶動各類半導體出現真實且龐大的需求，但這主要來自少數大型科技公司掌控的1 兆美元資本支出。」他並指出，若這波晶片支出證明不可持續，就會帶來走下坡的風險。
過去幾周，Kospi 劇烈震盪，投資人仔細檢視 AI 產業每一步進展，以驗證這波漲勢能否持續。Kospi 今年一度大漲約 116%，如今漲幅已縮小至約 73%，但仍是全球表現最佳的主要指數。
Kospi一度下跌5.7%，且已較上月歷史高點回落約20%，幾乎進入技術性熊市。這顯示市場對韓股先前大漲的信心正在快速降溫。 主要原因是投資人重新評估AI需求前景，擔心半導體支出是否能持續。當市場對晶片行情轉弱時，依賴記憶體股的韓股便首當其衝。 因為Kospi今年曾大漲約116%，但漲勢高度集中在SK海力士與三星電子兩大晶片股。一旦半導體氣氛轉弱，指數就容易出現劇烈修正。
精華 FAQ
Kospi一度下跌5.7%，且已較上月歷史高點回落約20%，幾乎進入技術性熊市。這顯示市場對韓股先前大漲的信心正在快速降溫。
主要原因是投資人重新評估AI需求前景，擔心半導體支出是否能持續。當市場對晶片行情轉弱時，依賴記憶體股的韓股便首當其衝。
因為Kospi今年曾大漲約116%，但漲勢高度集中在SK海力士與三星電子兩大晶片股。一旦半導體氣氛轉弱，指數就容易出現劇烈修正。
上一則
蘋果傳測試長鑫存儲DRAM 記憶體黑馬崛起 擴產也難壓價格
下一則