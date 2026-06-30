我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬

川普2025年加密貨幣狂賺逾5.8億元 仍持有9億元代幣

歐盟保護鋼鐵業 7月起拉高關稅

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟為保護區內鋼鐵產業，7月起將相關進口鋼品免關稅的總配額大砍將近一半。（美聯社...
歐盟為保護區內鋼鐵產業，7月起將相關進口鋼品免關稅的總配額大砍將近一半。（美聯社）

歐盟6月30日宣布，7月1日起將鋼鐵產品免進口關稅的總配額量削減47%，降至一年約1830萬公噸；進口量超過配額的26種進口鋼品，關稅稅率則倍增到50%，以保護區域內疲弱的鋼鐵產業。歐盟各國必須從7月1日起為這項措施背書。歐盟此舉已使其與中國大陸等貿易夥伴之間的緊張升高。

歐盟宣布，半數免稅配額（約915萬公噸），將分配給與歐盟訂有最惠自由貿易協定（FTA）的國家，配額數量比之前減少33%；另外約915萬公噸的免稅配額將分配給其他國家，其中也包括FTA夥伴國。歐盟約80%的進口鋼品來自FTA夥伴；同意新進口體制的11個國家獲得分配的免稅配額，平均為以往對歐盟出口量的66%；中國等非FTA貿易夥伴的配額比率只有約31%。

歐盟也將引進美國式的「可追蹤性規定」，以避免中國經由第三國將鋼品銷往歐盟。企業進口鋼鐵時，必須提供鋼品在「熔鑄」階段的相關資訊。歐盟對各國分配的具體配額數量，是依據2022-24年各國鋼品在歐盟的市占率所定。歐盟並表示，目前不考慮對其他處境艱難的產業採取類似措施。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇表示，「我們透過清楚且透明的配額分配規則，對市場參與者提供可預測性，同時符合公正且客觀的方法」。歐盟宣稱此舉符合世界貿易組織（WTO）的規則。

歐盟已與13個國家針對免稅配額達成原則性協議，包括巴西、印度、印尼、南韓、瑞士、土耳其、英國及烏克蘭等。歐盟官員表示，美國將不會報復，因為美國也試圖解決中國鋼鐵生產過剩的問題。

多國一再警告全球鋼鐵供給過剩的衝擊，主要是來自中國的出口鋼品。據經濟合作與發展組織（OECD）預估，2027年全球鋼鐵業將有7.2億公噸以上的超額產能。

精華 FAQ

  • 歐盟將免進口關稅總配額削減47%，降至約1830萬公噸，並把超過配額的26種鋼品關稅提高到50%。此舉旨在支撐區域內疲弱的鋼鐵產業，並抑制低價進口衝擊。

  • 半數免稅配額分給有FTA的國家，另一半分給其他國家。歐盟約八成進口鋼來自FTA夥伴，但中國等非FTA國家配額比率僅約31%，因此受限更明顯。

  • 歐盟要求進口商提供鋼品在熔鑄階段的資訊，目的是防止中國鋼品透過第三國轉運進入歐盟市場，避免規避關稅與配額限制，也強化貿易管制的可執行性。

歐盟 關稅

上一則

高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科

下一則

國際金價連4月收黑 上季慘跌14%

延伸閱讀

日本將對台灣鋼品課臨時關稅 最高21%

日本將對台灣鋼品課臨時關稅 最高21%
再提產能過剩 歐盟主席促G7聯手應對中國衝擊 去風險不脫鉤

再提產能過剩 歐盟主席促G7聯手應對中國衝擊 去風險不脫鉤
歐洲議會批准歐美關稅協議 可望川普7/4期限前生效

歐洲議會批准歐美關稅協議 可望川普7/4期限前生效
澳洲進口牛肉配額用盡 北京6/20起加徵55%關稅

澳洲進口牛肉配額用盡 北京6/20起加徵55%關稅

熱門新聞

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52

超人氣

更多 >
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻