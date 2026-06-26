退休年齡逐步延至70歲？德擬改革退休金制 但年輕人仍難累積財富

德國人口老化加劇，政府擬改革退休金制，因應即將到來的龐大退休潮。（歐新社）

歐洲最大經濟體德國 擬推動大規模退休金 改革，希望減輕年輕世代在經濟疲弱、高房價與人口老化等多重壓力下的負擔。不過，分析人士認為，改革雖有助改善制度公平性，但效果緩慢，需多年後才能顯現，年輕人要累積財富的難度仍將高於父母那一輩。

改革時機正逢德國即將迎來嬰兒潮世代（1955至1969年出生）的大規模退休潮。官方預估，到2040年，將有約1,330萬人超過法定退休年齡67歲，約是去年經濟活動人口的30%。

德國目前高度依賴現收現付（pay-as-you-go）的公共退休金制度，由在職勞工負擔退休人口的年金。而這次改革的重點，是引進類似瑞典的基金累積制度，希望透過投資金融資產，降低未來退休金完全依賴下一代繳費的壓力。政府委員會建議，強制勞工與雇主提撥資金，並投資金融資產。同時，退休年齡將隨平均壽命逐步調高，預計2090年代升至約70歲，並且廢除63歲可無減額提前退休的規定。

分析人士指出，改革雖可逐步降低現行制度對年輕勞工造成的財務壓力，但德國仍維持現收現付，只要出生率持續低於每名婦女平均生育2名子女的世代替代水準，年輕世代仍須負擔愈來愈多退休人口的年金，改革難以徹底扭轉代際失衡。

除了退休金壓力，年輕人想累積財富也比前一代難。德國製造業近年受能源成本上升、生產力疲弱與企業裁員影響，薪資成長緩慢，生活成本與房價卻持續攀升。OECD資料顯示，現今55至64歲族群的可支配所得，比25至34歲高出約12%，與1990年代中期、25至34歲族群收入略高於55至64歲族群的情況形成鮮明對比。

住房問題進一步擴大財富差距。德國自有住宅率僅約47%，為歐洲最低，30多歲族群購屋率也從30年前的41%降至現在的32%。分析人士認為，未來能否繼承房產或獲得父母資助，將愈來愈決定年輕人的財富差距，不平等不僅存在於世代之間，也將擴大到同一世代內部。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查反映，德國民眾對年輕世代的前景日益悲觀。認為子女未來經濟狀況會比父母更差的德國民眾占比，已從2018年的約50%上升到2024年的61%。