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美伊戰爭導致亞洲「塑膠荒」推升食品支出

編譯劉忠勇／綜合報導
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伊朗戰爭導致食品包裝用塑膠嚴重短缺，帶動包裝成本上漲，亞洲消費者未來幾個月的食品支出恐怕也會增加。

塑膠供應中斷使包裝成本大幅上漲，部分企業如今已開始把成本轉嫁給消費者。全球食品價格指標已接近三年高點，若再進一步上漲，對同時面臨油價上漲的消費者無異是雪上加霜。

問題核心在於荷莫茲海峽封閉期間能源運輸受阻，其中製造塑膠的基本原料、煉油副產品輕油（naphtha）無法運抵亞洲。如今美伊和談已有進展，但供應要恢復到戰前水準，恐怕還需要時間。

越南明富水產集團國際貿易事業總經理阮黃廉（音譯）說，伊朗戰爭爆發以來，塑膠包裝成本已上漲約50%，該公司目前仍自行吸收增加的成本，但最終仍計畫調高售價。

馬來西亞Farm Fresh財務長莫哈末凱魯（Mohd Khairul Mat Hassan）說，該公司已調高部分乳製品售價，是2023年以來首度漲價。這也是該公司成立17年來頭一次遭遇包裝供應中斷，被迫改用較小的紙盒包裝，同時四處尋找替代品。

馬來西亞和新加坡塑膠容器製造商Chai Heng Plastic指出，已將部分產品價格調漲達20%。

在日本，蛋盒最大供應商栗原製作所發言人說，該公司本月調漲了價格。泰國米商公會則說，泰國稻米產業也面臨壓力，包裝成本漲幅高達40%。

精華 FAQ

  • 主因是荷莫茲海峽封閉期間，製造塑膠的輕油無法順利運抵亞洲，導致食品包裝用塑膠供應中斷，包裝成本因而大幅上升。

  • 越南明富水產、馬來西亞Farm Fresh、Chai Heng Plastic，以及日本蛋盒供應商栗原製作所都已受影響，部分業者已先漲價或改用替代包材。

  • 若企業持續把成本轉嫁出去，食品、乳製品與日用品售價都可能上漲，消費者在油價走高之際，未來幾個月的生活支出恐明顯增加。

伊朗 荷莫茲海峽 油價

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