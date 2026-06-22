我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喪偶後不困在悲傷裡 加州70歲華婦背起行囊看世界

美國解禁伊朗石油「允許美元交易」 有2重大意義

日圓逼近40年新低 美日財長傳緊急視訊會議

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日圓匯率疲軟，外匯交易人士正高度警戒日本當局可能進場干預匯市。(路透)
日圓匯率疲軟，外匯交易人士正高度警戒日本當局可能進場干預匯市。(路透)

外匯交易人士正高度警戒日本當局可能進場干預匯市，因為日圓進一步走弱，而且有消息傳出，日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特進行了一場線上會議。

在美東時間周一晚間，日圓兌美元匯率約報161.58日圓，接近40年來最疲弱水準。根據日本媒體NHK與共同社的報導，片山皋月與貝森特可能已討論了匯率問題。

日本TBS稍早引述知情人士的話報導，雙方會議討論重點在於因應日圓接近歷史低點的行動選項，其中可能包含外匯干預的可能性。

即便日本央行上周已宣布升息1碼，基準利率調高至1%，但日圓近期持續走貶，反映市場擔憂日銀調高借貸成本的步調不夠快，無法迅速抑制通膨。此外，美伊戰爭推升油價，也對日圓造成壓力。

片山皋月本周稍早表示，當局將在必要時對外匯市場採取適當行動，然而，日本官方近期的口頭警告未能有效阻貶日圓。

紐約三井住友信託銀行交易員山本健表示：「日本當局可能希望透過美日協商這一舉動傳達一項訊息：他們正與美國協調行動，而且進場干預匯市的門檻並不高。」

他說：「雖然市場對干預匯市的擔憂已經升溫，但日圓疲弱的根本因素並未改變，美元兌日圓本周可能測試162關卡。」

精華 FAQ

  • 因日圓兌美元已跌至約161.58，逼近四十年低點，市場擔心日本當局可能啟動干預，特別是在官方口頭警告效果有限之後。

  • 根據日媒報導，會議焦點可能是日圓接近歷史低點的因應方案，包含匯率政策協調，以及必要時動用外匯干預的可能性。

  • 雖然日本央行已將利率升至1%，但市場認為升息步調仍偏慢，難以迅速壓制通膨，加上油價上升，也持續對日圓形成壓力。

日本 匯率 貝森特

上一則

費半狂漲106%有望創史上最強上半年 Nvidia卻成道瓊最弱個股

延伸閱讀

日圓匯率盤旋在近40年低點 市場高度警戒當局干預風險

日圓匯率盤旋在近40年低點 市場高度警戒當局干預風險
放空日圓押注攀升至9年新高 為何日銀將升息 日圓還是疲弱不已？

放空日圓押注攀升至9年新高 為何日銀將升息 日圓還是疲弱不已？
日銀16日預料升息1碼 利率升至1995年來最高

日銀16日預料升息1碼 利率升至1995年來最高
日銀料將升息升息1碼至1% 仍難減日圓壓力

日銀料將升息升息1碼至1% 仍難減日圓壓力

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49

超人氣

更多 >
2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度