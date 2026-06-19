日散戶追逐高報酬 大買軟銀、樂天公司債
在高報酬率吸引下，日本散戶投資人正遠離股票和投資信託等傳統資產管理工具，轉向軟體銀行和電商巨擘樂天（Rakuten）等企業發行的公司債。
日本公司債票面利率已隨日銀近年升息而攀升。許多債券年利率目前已達到約2%，遠高於一般存款的約0.3%利率，吸引許多民眾將資金從銀行存款轉入公司債。軟銀7年期債券票面利率，更從2022年約2.8%，提升至2025年約3.9%。
據I-N Information Systems報告，在截至3月的去年度，日本公司債發行規模增長1.4%至2.7兆日圓（168億美元），連二年創紀錄新高。日銀16日再調升政策利率至31年來最高的1%，市場預期未來將升至1.5%。
這種轉變已讓部分家庭受益。據內閣府報告，日本2025年利息和股息收入達34兆日圓（2120億美元），逼近1994年所創的最高紀錄。在2020年負利率期間，這部分收入約比1994年銳減約30%。利息和股息占日本可支配所得比率，也已從這輪升息前的6%至8%，升至約10%。
由於高物價導致占日本國內生產毛額（GDP）約一半的個人消費失去動力，利息收入增加可望減輕家庭財務壓力和支撐消費。
主要因日銀升息後，公司債票面利率明顯上升，許多債券年利率接近2%到近4%，遠高於約0.3%的銀行存款，因而吸引散戶把資金轉入債市。 文中指出，軟銀7年期債券票面利率已由2022年約2.8%升至2025年約3.9%，反映日本升息環境下企業融資成本與投資吸引力都同步上升。 利息與股息收入已回升至34兆日圓，接近歷史高點，且占可支配所得比率升至約10%。這有助減輕家庭財務壓力，並在高物價下支撐個人消費。
精華 FAQ
主要因日銀升息後，公司債票面利率明顯上升，許多債券年利率接近2%到近4%，遠高於約0.3%的銀行存款，因而吸引散戶把資金轉入債市。
文中指出，軟銀7年期債券票面利率已由2022年約2.8%升至2025年約3.9%，反映日本升息環境下企業融資成本與投資吸引力都同步上升。
利息與股息收入已回升至34兆日圓，接近歷史高點，且占可支配所得比率升至約10%。這有助減輕家庭財務壓力，並在高物價下支撐個人消費。
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