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通用汽車開發鈉離子電池 搶攻AI儲能商機

編譯劉忠勇／綜合報導
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通用汽車將和美國新創公司 Peak Energy合作，自 2028 年起，利用北...
通用汽車將和美國新創公司 Peak Energy合作，自 2028 年起，利用北美供應鏈擴大生產鈉離子電池。（美聯社）

通用汽車（General Motors）正開發採用鈉離子的新型電池技術，以擴大旗下儲能業務，跟進福特汽車（Ford），搭上AI熱潮帶來的龐大市場需求。

通用汽車將和美國新創公司Peak Energy合作，自2028年起，利用北美供應鏈擴大生產鈉離子電池。

通用汽車電池事業負責人凱爾提（Kurt Kelty）接受英國金融時報（FT）強調，這項技術會「在美國製造，由美國人管理」，並力求超越目前主導全球電池產業的中國競爭對手。

福特不到一個月前也宣布成立能源部門，重心由電動車轉向為能源公司和科技巨人建設的AI資料中心提供電池儲能。福特採用的是中國寧德時代（CATL）授權的技術。

川普政府撤銷降低汽車排放的法規，促使各車廠將汽車電池轉作他用。通用汽車和合作夥伴LG Energy也已宣布計畫，將部分用於電動車的磷酸鐵鋰（LFP）電池產能，轉移至能源儲存用途。不過，凱爾提表示，比起寧德時代和比亞迪等中國廠商主導的鋰電池，鈉離子電池更適合用來擴大通用汽車的儲能事業。

鈉離子電池以鈉鹽製成，鈉的儲量比鋰更豐富、成本更低。鈉離子電池也能在極高和極低溫度下正常運作，不需要耗能的主動冷卻系統。

通用汽車將藉由降低維護和其他費用，為電力公司和其他客戶提供有助於降低長期儲能成本的電池。

凱爾提說：「與其跟進大家，使用同樣的大陸技術來製造磷酸鐵鋰電池，我們正在開發更好的技術，這能讓我們躍居領先地位。」

精華 FAQ

  • 通用汽車希望藉由鈉離子電池擴大儲能業務，切入AI資料中心帶動的龐大需求，同時降低長期儲能成本，並在電動車轉型受阻時尋找新成長動能。

  • 通用汽車將與美國新創Peak Energy合作，預計自2028年起利用北美供應鏈擴大生產，並強調技術與管理都在美國完成，以提升本土供應能力。

  • 鈉離子電池以鈉鹽製成，材料更豐富、成本更低，且能在極高與極低溫下運作，不需耗能冷卻系統，因此更適合大規模、低維護的儲能應用。

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