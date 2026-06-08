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石油庫存快速減少 6月布蘭特油價恐上看140美元

編譯任中原／綜合報導
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文章重點整理：

  • 重點一：中東戰爭百日後，布蘭特油價仍守在每桶百美元附近。
  • 重點二：荷莫茲海峽封閉使供給大減，但多項因素暫時壓抑油價。
  • 重點三：若庫存續降，凱投宏觀估6月布蘭特均價恐達130至140美元。

中東戰爭已屆滿100天，荷莫茲海峽依然實質封閉，布蘭特油價卻意外持穩在每桶100美元附近，遠低於一些分析師警告的150-200美元，但隨著全球石油庫存持續快速減少，未來100天不容樂觀。

凱投宏觀（Capital Economics）預期，若現狀持續，布蘭特油價6月可能衝上每桶140美元。

荷莫茲海峽封閉，使中東對全球石油供給量每天減少1000萬桶以上，但過去100天來，油價並未呈現恐慌式的直線飆漲，布蘭特原油現貨比期貨的溢價幅度由每桶36美元縮小到僅剩約2美元，油市震盪幅度及一些燃料的價格漲勢也已減緩。

原因包括沙烏地阿拉伯與阿聯利用油管繞過海峽繼續出口石油、美國原油及燃料出口量創新高、多國政府釋出數億桶的緊急石油庫存，原本受制裁的俄羅斯石油能較自由地銷往印度、仍有少數的油輪冒險穿過海峽，以及需求減少的速度也遠快於預期。

天然氣市場的調適情況也優於預料，仰仗北美、非洲及其他地區的液化天然氣（LNG）產量增加，彌補了中東供給流失量的60%。

但能源市場距離擺脫困境還遠得很。未來100天的情況可能相對較不樂觀，因為油市幾乎已使盡渾身解數緩和油價漲勢，全球石油庫存量正快速縮減。

凱投宏觀大宗商品經濟學家胡珊指出，若供應震撼維持、商業庫存持續以每月約1000萬桶的速度減少，布蘭特原油6月均價可能介於每桶130-140美元，甚至可能更高。

精華 FAQ

  • 因沙烏地與阿聯利用油管繼續出口，美國原油與燃料出口創新高，多國也釋出緊急庫存，加上俄油轉銷印度與需求降溫，暫時抑制了漲勢。

  • 凱投宏觀認為，若供應震撼持續且商業庫存每月再減少約1000萬桶，布蘭特原油6月均價可能落在每桶130至140美元，甚至還有更高風險。

  • 因北美、非洲及其他地區的液化天然氣產量增加，已彌補中東供給流失約六成，使天然氣市場調適情況優於預料，但整體能源壓力仍未解除。

油價 石油 荷莫茲海峽

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