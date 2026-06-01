日本對中國、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查

日本政府應日本製鐵和 JFE 鋼鐵在內的本土製造商所請著手展開反傾銷調查。（路透）

日本 政府宣布，正對自中國、南韓 和台灣進口的關鍵鋼品展開反傾銷調查，為這個飽受全球產能過剩之苦的產業增添貿易緊張的態勢。

日本財務省和經產省周一發布新聞稿說，這項反傾銷調查將鎖定進口的熱軋或冷軋鋼捲、鋼帶和鋼片。許多國家紛紛採取鋼鐵保護主義措施之際，日本政府也應日本製鐵和 JFE 鋼鐵在內的本土製造商所請著手展開調查。

日本鋼鐵聯盟會長廣瀨政之對此在官網發表新聞稿說：「在日本，採取適當貿易救濟措施日益迫切。」東京去年已就部分上述國家的鍍面鋼板和不鏽鋼進口發起調查。

中國是全球最大鋼鐵生產國，為了抵銷國內需求疲軟的影響，轉而大幅擴大出口，引發亞洲到歐洲和拉丁美洲的貿易抵制。東南亞鋼鐵產能增加，也加劇了區域內的激烈競爭，迫使各家企業競相開拓新市場。

日本鋼鐵業者今年2月提出的貿易調查申請中指出，相關產品以低於「正常價格」最多50%的價格輸入日本。這類通稱為扁鋼鋼品廣泛應用於汽車、消費品、機械和包裝等各大產業。

今年 2 月，中國和南韓就首爾發起的反傾銷調查達成定價協議。澳洲則在 5 月初對中國的熱軋鋼捲課徵最高 82% 的關稅 ，土耳其也於 12 月底決定對部分中國鋼品開徵 3.95% 的反傾銷稅。日本相關部會說，東京這項最新的調查預料將在一年內完成。