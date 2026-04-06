鴻海和三菱FUSO攜手 傳擬於2030年外銷日本製電動巴士

鴻海在台生產的電動巴士。（聯合報系資料照片）

三菱FUSO卡客車公司和鴻海計劃在 2030 年左右，將日本生產的大型電動巴士外銷至東南亞 及澳洲 等市場。

據日媒報導，雙方將各出資 50%，於今年下半年成立巴士專責公司。車輛將由三菱 FUSO 巴士製造公司位於富山市的工廠生產。鴻海將引進電動車開發的專業技術，三菱FUSO則擁有製造經驗。這家專責公司計劃 2027 年左右開發新款電動巴士，初期先由鴻海台灣廠區進口車體，在日本進行組裝並銷售，目標是在兩到三年內實現全車日本製造。鴻海的技術實力將縮短傳統的開發時程。

從 2030 年左右開始，這些巴士主要將引進東南亞和澳洲，三菱FUSO目前已在當地銷售小型巴士。除了電動大客車外，雙方也正考慮根據當地市場特性，外銷現有的傳統大型引擎巴士。

根據標普全球移動（S&P Global Mobility）報告，2025 年全球電動巴士產量總計約 8 萬輛，其中約 6 萬輛（近 80%）為中國製造。最大的生產商比亞迪 （BYD）利用量產優勢，以低價擴張海外市場，2025 年出口量達 4,234 輛。

在日本，比亞迪的巴士售價比五十鈴汽車（Isuzu Motors）等日本本土廠商便宜約 40%。日本製造商由於產量較小，在成本上難以競爭，比亞迪等中國製車輛在日本電動巴士市場的市占率超過 70%。