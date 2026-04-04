我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

中東鋁業龍頭EGA遭襲 大廠恐需長達一年才能全面復工

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為EGA 執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban，圖中）在...
圖為EGA 執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban，圖中）在阿布達比的 Al Taweelah 氧化鋁精煉廠，接待往訪的美鋁（Alcoa）執行副總裁和首席商務長湯瑪斯（Kelly Thomas，左二）。（美聯社）

中東最大的鋁業生產商阿聯酋全球鋁業（Emirates Global Aluminium，簡稱EGA）經過評估發現，位於阿布達比的工廠上周遭到伊朗攻擊後，可能需要長達一年才能恢復全面復工。

EGA說，由於遭到飛彈和無人機的嚴重破壞，旗下 Al Taweelah 熔煉廠已進入緊急停工狀態。EGA發布新聞稿說，已完成對阿拉伯聯合大公國境內各設施的初步損害評估，並正和出貨可能受影響的客戶保持聯繫。

中東地區占全球鋁產量約 9%，因其他地區產量也受限，市場幾乎沒有緩衝空間來吸收任何衝擊，進而放大了戰爭的影響。在 EGA 設施遭到攻擊前，由於荷莫茲航運中斷影響當地工廠的原物料進貨，鋁業界就已在為進一步減產做準備。

EGA 在新聞稿中說：「要恢復熔煉廠運作，EGA 必須修復基礎設施的損壞部分，並逐步恢復每個鋁電解槽。初步跡象顯示，要完全恢復原鋁生產可能需要長達 12 個月。」

伊朗戰爭爆發以來，倫敦金屬交易所（LME）的鋁價已上漲超過 10%。

Al Taweelah 是全球數一數二的熔煉廠，2025 年的鑄造產量達 160 萬公噸。EGA 表示，阿布達比廠內的其他設施，包括一座氧化鋁精煉廠和一座金屬回收廠，或許能提早恢復部分生產，但要視最終損害評估的結果而定。

伊朗也在 3 月 28 日襲擊了位於波斯灣的巴林鋁業（Aluminium Bahrain）熔煉廠。這家簡稱為 Alba 的公司表示尚在評估損害狀況。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗 無人機

上一則

政策效果帶動 北上深中古屋成交量皆創新高

下一則

美伊停火談判陷死胡同 這調停國大漲燃料售價 可見停火遙遙無期

延伸閱讀

美以行動衝擊中東鋁業 中供應優勢擴大

美以行動衝擊中東鋁業 中供應優勢擴大
媒體：伊朗可能4招反擊川普奪哈格島搶石油 「步步勒緊他的脖子」

媒體：伊朗可能4招反擊川普奪哈格島搶石油 「步步勒緊他的脖子」
熱帶氣旋導致澳洲三座廠停工 恐影響液化天然氣全球8%供應量

熱帶氣旋導致澳洲三座廠停工 恐影響液化天然氣全球8%供應量
中東大亂 每天4000至5000航班取消 埃及成歐亞非中轉站

中東大亂 每天4000至5000航班取消 埃及成歐亞非中轉站

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

2026-03-31 13:46
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動