我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對委動武不會加速北京對台時間表 路透分析3原因

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

今年全球電動車銷售 恐是疫情後最差

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年電動車銷售成長預料將是2020年新冠疫情爆發以來的最低。（美聯社）
2026年電動車銷售成長預料將是2020年新冠疫情爆發以來的最低。（美聯社）

研究機構預估，2026年電動車銷售成長預料將是2020年新冠疫情爆發以來的最低，反映中國炙熱需求轉冷、歐洲成長減弱、美國市場萎縮，導致擺脫內燃機引擎汽車的轉型過程，遭逢新障礙。

研究機構Benchmark礦物情報公司預估，2026年全球電動車銷售將提高13%至2400萬輛，遜於2025年的估計增幅22%。

業者高層和分析師說，川普政府取消電動車的稅務優惠、歐盟放寬2035年上路的燃油車禁令、中國銷售的驚人成長減速，將形塑今年的產業局勢。顧問公司AlixPartners執行董事瓦克菲爾德說：「中國出現阻力，該國一直是成長引擎，而歐洲法規或許繼續放寬。」

根據Benchmark，去年美國電動車銷售達破紀錄的150萬輛，今年將驟降29%至110萬輛。而今年歐洲銷售預料攀揚14%至490萬輛，估計升幅不及2025年的33%。全球最大的電動車市場中國，2026年當地包含純電動車和油電混合車的銷售，估計為1550萬輛，高於2025年的1330萬輛。

儘管中國仍將出現兩位數成長，但預估升幅低於2025年為止的五年紀錄，該國包含油電混合車的電動車銷售，在這段期間從約110萬輛激增至逾1,300萬輛。

比亞迪為首的中國汽車製造商，推出較便宜的電動車款，價格低於歐美傳統大廠，有助促進去年本土與歐洲的電動車銷售。陸企打入歐洲與其他海外市場，讓比亞迪在2025年取代特斯拉，晉身世界最大的電動車製造商。

今年業界主管預料，油電混合車日益受歡迎，銷售將持續成長，顯示充電基礎設施不足，阻止消費者購買純電動車。福特放棄一系列電動車款，轉向聚焦於獲利更高的油電混合車和燃油車後，上個月宣布認列195億美元費用，象徵美國市場的劇變。福特汽車執行長法利說，電動車在美國新車市場的比重，將在近期內從去年的約10%降至5%。

相較於美國，多數主管預料中國市場今年會擴張，但速度慢於近來幾年。瑞銀預估，中國純電動車和油電混合車的銷售，今年將攀升8%。北京當局過去祭出優渥補貼與稅務優惠，欲把電動車業打造成全球冠軍產業，儘管當局近來減少支持，上周仍延長舊車換新車的補助，其中涵蓋電動車折價方案進入第三年。

電動車 比亞迪 特斯拉

上一則

馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

下一則

Fed鮑爾森放鴿：小幅降息有前提

延伸閱讀

去年交車量163.6萬輛…特斯拉輸比亞迪 丟全球電動車寶座

去年交車量163.6萬輛…特斯拉輸比亞迪 丟全球電動車寶座
特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座 股價反漲2%

特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座 股價反漲2%
中國比亞迪有望超越特斯拉 站上2025年全球電動車銷量第一

中國比亞迪有望超越特斯拉 站上2025年全球電動車銷量第一
比亞迪去年銷量僅增7.7% 近4年首見個位數成長

比亞迪去年銷量僅增7.7% 近4年首見個位數成長

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20

超人氣

更多 >
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎