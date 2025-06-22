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美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題

美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

美無預警空襲伊朗 全球金融市場戒備 油、金、美元看漲

編譯任中原／綜合外電
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美國總統川普（中）宣布已轟炸伊朗三處核子設施。（路透）
美國總統川普（中）宣布已轟炸伊朗三處核子設施。（路透）

美軍21日無預警空襲伊朗核設施。美國總統川普當晚在記者會直言，對伊朗而言，「接下來不是和平就是悲劇，將遠比過去幾天還悲慘。」美國捲入這場中東衝突，分析師憂心恐引發全球金融市場動盪，亞洲市場尤其脆弱。

分析師預期，全球金融市場23日開盤時，勢必面臨劇烈波動。加密幣率先反映，比特幣22日盤中跌3%至99,588.23美元，乙太幣重挫8.4%，瑞波幣跌6.5%，後續包括油、金等原物料報價與美元、美債等行情同樣備受關注。

川普在美東時間21日晚間10時發表演說，表示美國已轟炸伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕等三處核子設施，「今晚，我能向世界報告，這場攻擊是漂亮的軍事成功，伊朗的關鍵核子濃縮設施已被完全徹底抹除」。

川普指出，伊朗現在須「求和」，否則將面臨更強大的攻擊，「進一步攻擊將遠更強大、也遠更容易」。美軍公布，這次行動名稱為「午夜重錘行動」。

伊朗國營通訊社IRNA證實，福爾多、納坦茲與伊斯法罕等三大關鍵核設施22日遭到「野蠻攻擊」，但「阻止不了伊朗的核子行動」，伊朗也再以飛彈攻擊以色列。

伊朗外長阿拉奇說，美國之舉「令人憤怒，將面對長遠後果」，「伊朗保留所有捍衛主權、利益及人民的選項」。伊朗國會據傳支持關閉荷莫茲海峽。

彭博分析師推估，國際油價將飆漲，但除非封鎖荷莫茲海峽航運受到長久干擾，否則本周油價漲幅將會縮小，因基本面顯示全球供給充裕，且避險基金上周已滿手多單，可能試圖獲利了結。

全球股市23日可能開低，但若衝突未實質升高，賣壓可能不會非常激烈，而許多亞洲國家都是能源進口國，對能源價格上漲高度敏感，股市可能受衝擊。

美國公債、美元及國際金價23日看漲，但若中東衝突並未進一步升高，漲勢將無法持久，預料本周末時美債殖利率將微幅上升，金價可能收低。

接下來的觀察重點為是伊朗的反應。標普全球商品機構資深分析師班比洛表示，關鍵問題在於接下來伊朗是否會直接或透過他國民兵組織，攻擊美國的中東資產，以及是否攻擊荷莫茲海峽的航運線。

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