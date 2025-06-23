曾規模達20億 燕麥奶先驅Oatly為何失色？

燕麥奶先驅Oatly曾在全世界掀起植物奶熱潮，現在則面臨大型乳業公司搶分市占、商品名稱爭議、年輕世代飲食習慣改變等危機。（路透）

永續飲食觀念帶動杏仁奶、豆奶、椰奶等牛奶 替代品開始躋身主流，燕麥奶先驅Oatly更從一家瑞典小公司，2020年成長為規模20億美元的全球品牌，但2021年上市後，股價迄今崩跌97%。Oatly為何失去投資人青睞？

Oatly燕麥奶質地滑順，適合製作奶泡。Oatly執行長弗列亭說，2015至2020年營收幾乎年年翻倍，但此後迄今營收增幅收斂，而牛奶重獲歐美年輕世代喜愛，Oatly更面臨新的競爭者。

燕麥奶如今遭營養師批評會使血糖飆高、造成胃脹氣，並缺乏蛋白質、有如糖水，人們也擔心內含添加劑和乳化劑等。

燕麥奶先前掀起熱潮，主要因乳糖不耐症、消費者尋找飽和脂肪含量較少、且更加環境友善的替代飲品。

Oatly靠俏皮行銷手法，包含對乳製品的輕微嘲諷，以及自我解嘲的幽默，成功抓住眾人目光。例如品牌官網上有個笑話，是人們因一個字母之差，誤將燕麥奶（oat milk）寫作山羊奶（goat milk）。

Oatly準確傳達品牌訊息，在蔚為風尚的植物奶運動中，成功吸引到歐普拉（Oprah Winfrey）及星巴克 前執行長舒茲（Howard Schultz）等知名投資人。Oatly也有技巧地瞄準咖啡店，讓更多人接觸到其燕麥奶產品。

對Oatly來說，這場戰爭在各種意義上都正處於升溫狀態：首先，必須吸引消費者；再來，法規改變使其在一些國家面臨大型乳製品品牌競爭。燕麥奶售價也比乳製品更高，原因包含穀物收成及產品製造過程中的勞動成本等因素。

Oatly去年營收8.24億美元，年增5%，每年虧損也大幅降低。Oatly去年拓展至九個國家，共踏入50國，去年關閉新加坡 一間工廠，以精簡供應鏈。