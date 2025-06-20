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巴西百萬富豪人數領先拉美 仍是全球財富最不平等國家

中央社聖保羅20日專電
巴西是拉丁美洲百萬美元富翁人數最多的國家，但卻是世界上財富最不平等的國家之一。圖為聖保羅一家婚紗店。(路透)
巴西是拉丁美洲百萬美元富翁人數最多的國家，但卻是世界上財富最不平等的國家之一。圖為聖保羅一家婚紗店。(路透)

根據瑞士銀行（UBS）18日發布的「2025年全球財富報告」，巴西是拉丁美洲百萬美元富翁人數最多的國家，但卻是世界上財富最不平等的國家之一。

瑞銀分析了56個國家/地區的數據，這些國家/地區集中了全球92%的財富。

根據報告，巴西大約有43.3萬名百萬美元富翁，排名第19，成人平均財富在2023年至2024年內增加6.4%。墨西哥有39.9萬名百萬美元富翁，是百萬美元富翁第2多的拉丁美洲國家。

美國有2380多萬名百萬美元富翁，位居榜首。中國緊隨其後，擁有632.7萬名百萬富翁。這兩個國家加起來擁有世界上54%的百萬美元富豪。台灣有75.9萬名百萬美元富翁，全球排名第15。

瑞銀報告還顯示，巴西是所有56個分析國家/地區中收入和財富最不平等的國家，從0到1的指數，巴西和俄羅斯並列最差結果，指數0.82。斯洛伐克是排名中不平等度最低國家，指數為0.38。美國排名第7，中國第17；台灣指數0.60，排名第20。

瑞銀報告還指出，巴西是世界上未來20至25年遺產分配金額預估第2高國家，僅次於美國。瑞銀預測，巴西將有近9兆美元由父母轉移給子女。

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