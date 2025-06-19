亞馬遜執行長罕見示警AI導致裁員 英特爾下月擬砍1萬人

亞馬遜執行長賈西。 (路透)

亞馬遜 執行長賈西（Andy Jassy）17日表示，隨著該公司擴大採用生成式AI 工具與代理，未來幾年的人力預料將縮減，是大型科技公司高階主管罕見明確警告，AI將導致裁員。英特爾 （Intel）傳出計畫下月起將在晶圓製造部門裁員多達20%人力，估計影響全球約1萬名員工。

賈西發布致員工內部備忘錄表示，已在所有營運層面部署AI，以幫助縮減成本，特別是物流網；生成式AI與AI驅動的軟體代理應該會改變完成工作的方式。

他說，「一些工作所需的員工數將比目前少，更多人會去執行其他類型的工作」，「很難確切算出一段時間後人員的淨增減，但未來幾年全公司將因廣泛使用AI而提升效率，預期這將縮減整體人力」。

這也是科技巨擘迄今對AI衝擊就業的最明確警告。其他科技公司的老闆向來不願公開坦承AI將導致裁員，偏好強調AI能提升效率。

賈西說，生成式AI和代理的能力愈來愈強，能在亞馬遜從事更多任務，表示該公司已推出、或正在建立超過1,000種代理，他預期AI代理將處理規律性的工作，加速創新率。他認為AI使用率提高，未來幾年將衝擊人類勞工的人數與類型。

亞馬遜已把AI工具用於庫存配置、客服及產品上架等方面，賈西鼓勵員工「隨時試驗AI」。亞馬遜是美國僅次於沃爾瑪的第二大民營僱主。

賈西同時也透露隨著內部部署更多生成式AI應用和AI代理工具，未來員工規模將縮減。他也提到，因應「一生一遇」的生成式AI帶來的機會，亞馬遜正大舉投資，目前打造的創新AI應用只是「冰山一角」。

隨著賈西喊話，預告AI取代人力已成現在進行式，並持續看好AI前景擁有更多可能性，未來對伺服器需求可望升溫，協力廠廣達、緯穎及英業達等，營運受惠。

「奧勒岡人報」引述英特爾內部文件報導，英特爾製造業務副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）14日向員工發送電郵表示，計畫裁員幅度為15%-20%，多數裁員將在7月進行，「這些是艱難決定，但對公司解決支出方面的挑戰和當前財務狀況卻是必要」。

報導也說，這些裁員將波及英特爾在全球的工廠，但對奧勒岡州的影響可能尤其大，該州是英特爾製造重鎮，在當地僱用2萬人。

英特爾執行長陳立武3月上任，4月宣布將裁員，上周通知工廠員工，7月將裁減人力。根據監管文件，英特爾截至去年底擁有約10.89萬名員工。