我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

初選投票日開跑 布碌崙逾百人投票 永援聖母殿華裔選民最多

韓媒：三星2奈米良率約40% 吸引大客戶面挑戰

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓媒消息指出，台積電和三星電子都將在今年下半生產2奈米製程。（路透）
韓媒消息指出，台積電和三星電子都將在今年下半生產2奈米製程。（路透）

韓媒消息指出，台積電三星電子都將在今年下半生產2奈米製程，但三星良率為40%，不及台積電的超過60%，而三星在吸引訂單方面也遭逢挑戰。

韓國前鋒報報導，業界消息指出，台積電2奈米製程預定下半年在寶山廠和高雄廠生產，是該公司2奈米晶片首次採用環繞式閘極( GAA )架構。和目前的3奈米製程相比，2奈米效能估計提高10%~15%，能耗降低25%~30%，電晶體密度增加15%。

知情人士說，台積2奈米良率已突破60%，跨越穩定量產的門檻。Counterpoint Research預測，台積電2奈米的產能利用率，將在今年第4季前達到100%，速度快過之前所有製程，下單大客戶估計包括蘋果、高通、超微、英特爾、聯發科等。

三星電子也擬於今年下半開始生產2奈米，據悉良率約為40%。儘管三星是晶片生產商中，率先採用GAA架構生產3奈米的業者，但初期階段持續苦於低良率。該公司打算以先前採用GAA的經驗，提升2奈米的穩定與產出。三星並未說明2奈米產品為何，一般預料是自家的Exynos 2600處理器，將用於2026年初發布的Galaxy S26旗艦智慧機。

三星挑戰在於吸引科技大客戶的訂單，以維持該公司先進製程的競爭力。三星於是挖角前台積電老將韓美玲（Margaret Han），來率領三星晶圓代工部門。

另外，英特爾也說，旗下的18A製程（1.8奈米）可望在下半年放量生產，相信不久後可挑戰台積電和三星。 但奧勒岡州老牌報紙奧勒岡人報（Oregonian）說，英特爾已告知該州的晶圓代工廠員工，將從7月中旬開始裁員，且首波裁員將在該月底完成。

三星 台積電 英特爾

上一則

薪資上不封頂 百度啟動頂尖AI人才招募 職缺擴增逾6成

延伸閱讀

英特爾擬7月中旬啟動裁員計畫 首波人數尚未確定

英特爾擬7月中旬啟動裁員計畫 首波人數尚未確定
英特爾共同創辦人砸1500萬翻修 百年塢德賽莊園2950萬上市

英特爾共同創辦人砸1500萬翻修 百年塢德賽莊園2950萬上市
沒跟進英特爾搶用 台積電：A14製程還沒找到理由採用最新型EUV

沒跟進英特爾搶用 台積電：A14製程還沒找到理由採用最新型EUV
英特爾推出GPU新產品 擴大搶攻AI市場

英特爾推出GPU新產品 擴大搶攻AI市場

熱門新聞

「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25
洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）

美大幅縮減移民撼動經濟 德銀示警：供給震撼大於關稅政策

2025-06-09 18:43
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

美持續管制中國晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

2025-06-12 06:39

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
槍殺眾議員嫌犯曾受華茲任命 車上有「不要國王」標語

槍殺眾議員嫌犯曾受華茲任命 車上有「不要國王」標語