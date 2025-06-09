這三國曾淪為歐豬五國 如今成了債市大贏家

全球債市在5月因飽受財政赤字疑慮而動盪之際，義大利 、希臘和西班牙的債券 同期間卻大漲。

這是幾年前難以想像的，因為在2010年前後，上述三國甚至被列為身陷財政赤字與主權債信危機的「歐豬五國」（PIIGS）。這些國家原先長期來被交易員視為揮霍無度、官僚體系龐大而臃腫，在全球擔心政府債務膨脹的時期，這幾國的債券往往受創最深。

然而這一回不一樣。義大利、希臘和西班牙的財政管理已轉為相對審慎，因為先前在歷經苦痛的強制撙節、政治領袖被迫下台後，這些國家開始嚴守財政赤字底線。同時間，德國、美國和日本等強權政府則大舉推動擴張性支出計畫，導致債務激增。

如今，投資人要求持有義大利債券所高於德國債券殖利率 的利差，已縮小到不到1個百分點，遠低於十年前曾經高達的5.7個百分點，凸顯隨著投資人開始懲罰那些大舉舉債的國家，歐洲國家債券的差距正在消退。

Neuberger Berman高級投資組合經理人Patrick Barbe表示：「這些國家的財政與赤字狀況優於預期，經濟成長也高於許多核心國家。」他預期義大利債券維持良好表現。

同時間，法國10年期債券殖利率已經超過西班牙，現在只有希臘的殖利率低3個基點。

財政赤字相關疑慮讓美國30年期公債殖利率在5月突破5%，是2023年來首見；相較下，義大利30年期公債殖利率降至4.3%，從4月寫下的16個月高點下降約50個基點。

在美國失去最後一個AAA頂級信評之際，義大利和希臘信評今年分別獲得調升一級，主要拜控制赤字和支出得宜所賜。標普全球評級公司目前給義大利的信評為BBB+，較垃圾級高出三級，希臘則為BBB。

TwentyFour資產管理公司投資組合經理維拉羅埃爾（Felipe Villarroel）表示：「預算赤字都朝正確方向發展，而這並非所有核心國家都能做到。」