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日水產將恢復輸中 市場結構已改變…日漁民冷淡：現在更擔心美國關稅

中央社／台北8日電
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日本東京阿美橫町購物區的一家商店裡，一名商販在一袋乾海鮮上貼上價格標籤。（路透資料照）
日本東京阿美橫町購物區的一家商店裡，一名商販在一袋乾海鮮上貼上價格標籤。（路透資料照）

中日兩國5月底就中國恢復進口日本水產的必要條件達成共識，完成登記手續後，中方將恢復進口日本水產。據日媒報導，日本漁民對此反應較冷淡，因為水產已幾乎透過新銷路售罄；有經銷商則認為，若中國恢復進口，價格將繼續上漲。

據日經中文網今天報導，中日就中國恢復進口日本水產的必要條件達成共識，日本水產業界對此積極評價，但日本漁民的反應較為冷淡。

報導指出，2023年中國暫停日本水產品進口，當時日本漁業相關人士在日本政府的支援下，開拓中國以外的銷路和加工地。近年日本養殖的扇貝、鰤魚和鮭魚不斷漲價，隨著中國需求增加，料價格將繼續上漲。

據東京豐洲市場水產批發商提供的數據顯示，在2023年8月中國暫停進口時，日本水產品中出口額最高的扇貝，每公斤不到3000日圓（約20.7美元），隨後價格持續上漲，到今年5月下旬，每公斤扇貝批發價達到5500日圓，價格上漲2.2倍，刷新歷史高價。

豐洲的批發公司表示，今年貝類的生長情況不佳，面向日本餐桌的供應也因缺貨而發愁。

日本國內最大的扇貝產地北海道鄂霍次克海沿岸的漁民表示，「在中國停止進口期間，已經找到新的出口管道，現在更擔心的是美國關稅」。也有水產公司說，透過日本繳納故鄉稅和對歐美的出口等管道，水產幾乎售罄，「對中國出口已經有點怕了」。

日本北海學園大學教授濱田武士認為，中國停止進口期間，日本水產品市場結構發生巨大改變，即使恢復貿易，原有的交易管道並不會馬上建立。

日本大型鮮魚經銷商魚力會長山田雅之則表示，擔心日本魚價可能會進一步上漲。鰤魚2023年9月的批發價為每公斤900日圓，現在上漲到了每公斤1500日圓。亞洲地區非常受歡迎的北海道和青森縣的養殖鮭魚，價格在此期間也上漲2成。

日本壽司店日本橋蠣殻町SUGITA店主杉田孝明說，已經出現日本壽司廚師買不到日本魚的情況，對現狀充滿危機感。

據日本農林水產省統計，日本2024年漁業和養殖業的產量年減5%，降至363萬噸，連續4年創下歷史新低。

日本 鮭魚 關稅

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