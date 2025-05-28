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路透：巴西起訴比亞迪 控其當地設廠「侵犯勞工權利」

記者謝守真／即時報導
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巴西巴伊亞州的比亞迪汽車工廠。 （美聯社）
巴西巴伊亞州的比亞迪汽車工廠。 （美聯社）

路透報導，巴西勞工檢察官近日對中國知名汽車製造商比亞迪提起訴訟，指控比亞迪在巴西建廠期間，存在人口販運和工人奴隸般的工作條件，認為比亞迪應對此負有責任。

報導稱，根據勞工檢察官辦公室的聲明，上述這項訴訟要求比亞迪及其兩家承包商「晉江建築（巴西）」（JinJiang）和Tecmonta支付2.57億雷亞爾（約新台幣13億元）的精神損害賠償金，並對受害工人提供個別補償。檢察官還希望，法院強制這些公司遵守多項勞工法規，並對每項違規行為處以5萬雷亞爾（約8868美元）的罰款，再乘以受影響工人人數。

對此，比亞迪回應稱，公司一直在與勞工檢察官辦公室合作，並致力於維護人權，尊重巴西和國際勞工保護規定。該公司也在一份聲明中表示，正在配合勞工檢察官的調查，並將透過法院文件對訴訟做出回應。

據了解，去年12月，巴西檢察官已表示，比亞迪的承包商在巴西雇傭的220名中國工人，被發現在「類似奴隸」的條件下工作，並稱這些工人也是國際人口販運的受害者。

巴西副勞工檢察官李爾（Fabio Leal）受訪時稱，巴西檢方自去年12月底便與這3家公司展開談判，但未能達成協議。他指出，這些工人是「非法」被帶到巴西，並被承諾未兌現的工作條件。這些工人現已全數返回中國，若訴訟勝訴，賠償金將在中國發放，由巴西的涉事公司負責提供付款證明。目前仍有達成和解的可能性，但必須透過法院進行。

今年1月，路透引述巴西1位勞工問題檢查人員指出，中國電動汽車生產商比亞迪，引進數百名持非法簽證的中國工人到巴西建廠，該公司已承諾，留在巴西的工人會遵守當地的勞動法。比亞迪當時認為簽發的簽證沒有問題，所有員工都是自願到巴西工作。

巴西 比亞迪 簽證

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