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歐盟擬對境外小包裹徵收2歐元處理費 Shein、Temu最受影響

記者林宸誼／即時報導
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歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的中國跨境電商平台。(路透)
歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的中國跨境電商平台。(路透)

歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元（約2.2美元）費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的中國跨境電商平台。

該提議被視為歐盟加強海關管理、保護本地產業與消費者安全的重要舉措。在Shein、Temu等中國電商平台快速擴張、跨境低價商品衝擊歐盟市場的背景下，歐盟此舉將對全球電商格局，尤其是中歐貿易關係帶來影響。

法新社報導，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在歐洲議會布魯塞爾會議上表示：「提案涉及每個包裹收取2歐元，由平台承擔。」

該舉措專門針對單價低於150歐元（約170美元）的「低價包裹」，這些小額包裹目前可免稅進入歐盟，成為大量中國電商平台用以規避關稅、實現價格優勢的重要通道。

歐盟海關正面臨前所未有的壓力。數據顯示，2024年進入歐盟市場的低價包裹多達約46億件，平均每秒超過145件，其中91%來自中國。僅法國在去年就接收了8億件此類小額包裹。

塞夫柯維奇指出，這項2歐元的費用將被用於補貼海關加強檢查的行政支出。他稱，「這並非一種稅收，而是合理的管理費用。是對海關官員『巨大工作量』的補貼。」

此舉也回應了法國等國家的長期呼聲。早在今年4月，法國就提議對所有進入歐盟的小額包裹徵收「管理費」。與此同時，美國近期也對來自中國的小額包裹提高關稅，引發歐洲對大量低價商品湧入的擔憂。

除了財政目的，歐盟此舉還兼具貿易、公平和環保多重考慮。歐盟在聲明中指出，這類包裹存在安全隱患，例如可能包含未達標的產品；巨量運輸也對環境造成顯著影響。同時，這種低價競爭扭曲了與本地中小企業的市場公平，歐盟各國企業在遵守歐盟高標準法規的同時，還要面對外部低價商品的衝擊。

歐盟還希望，未來透過該費用獲得的部分收入能用於補充歐盟預算，為推進綠色轉型等優先事項提供資金支持。

早在今年2月，歐盟就提議取消自2010年設立的150歐元免稅門檻，以全面加強對進口包裹的管控，防止「危險產品」進入市場。當前的徵收費用提案被視為改革的先行步驟，或為全面取消免稅政策鋪路。

歐盟 電商 關稅

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