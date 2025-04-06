我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅血洗美股蒸發 接近臨界點 川普兒1句話指點各國

關稅大刀釀全球股市狂瀉 川普回應：吃藥才會好

全球恐迎「經濟核冬天」華爾街巨鱷喊話：應暫緩對等關稅90天

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
潘興廣場資本管理公司執行長艾克曼2017年10月於加州舉行的華爾街日報數位論壇發表演說。(路透)
潘興廣場資本管理公司執行長艾克曼2017年10月於加州舉行的華爾街日報數位論壇發表演說。(路透)

美國總統川普祭出對等關稅重創全球股市，對此，川普的堅定支持者、華爾街巨鱷艾克曼（Bill Ackman）6日晚間呼籲川普暫緩實施對等關稅90天。他喊話，如果再不收手，世界恐怕即將面臨「經濟核冬天」。

政治新聞網Axios報導，億萬富豪、潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）創辦人艾克曼是川普的堅定支持者，但是他6日在X以嚴厲措辭發文表示，「總統川普有機會在7日喊停，爭取時間修補這個不公平的關稅制度。否則，我們正邁向一場自我引爆的經濟核冬天，我們要準備嚴陣以待了。」

艾克曼在文中表達認同川普政府立場，認為美國數十年來受到其他國家不公平貿易政策的壓迫。但他認為，貿然實施關稅體系的風險遠遠大於其潛在利益。他主張川普應趁此機會宣布暫緩90天，爭取時間重新談判。

艾克曼警告，否則「企業投資將停滯、消費者將緊縮支出，而我們與全球其他國家的信譽也將遭到重創，這將需要數年甚至數十年才能修復」。最後他寫下，「希望大家保持冷靜」。

華爾街日報報導，當日稍晚，艾克曼又發文寫道：「我非常尊重總統川普以及他迄今的成就，但我並不認為他是絕對正確的，這也是為什麼我要大聲明確表示：我強烈認為，在4月9日對全世界啟動對等關稅，而且稅率遠高於美國被課徵的幅度，是個錯誤。」

艾克曼強調，他提出暫緩90天關稅的建議，並非是為了自身投資組合的利益。他透露，潘興廣場資本管理公司目前只持有Nike的3年期買權（Call options），這是唯一一項直接受關稅影響的投資。買權是一種合約，允許在特定期限內以約定價格購買資產，但不具強制義務。

川普 關稅 華爾街

上一則

艾克曼、朱肯米勒在內投資大亨表態反對川普高關稅

下一則

中國央行連5個月增持黃金 民眾清明連假搶購黃金

延伸閱讀

艾克曼、朱肯米勒在內投資大亨表態反對川普高關稅

艾克曼、朱肯米勒在內投資大亨表態反對川普高關稅
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
川普關稅徒使消費者付出更多

川普關稅徒使消費者付出更多
關稅大刀釀全球股市狂瀉 川普回應：吃藥才會好

關稅大刀釀全球股市狂瀉 川普回應：吃藥才會好

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20
美元與風險資產哀鴻遍野，老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀。（路透）

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

2025-04-03 20:59

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
大仁說財經／川普經濟衰退將至雖恐怖 還有更慘的

大仁說財經／川普經濟衰退將至雖恐怖 還有更慘的