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川普拿普亭沒輒？分析：關稅威脅成效有限 俄方「頂多退一步」

川普對等關稅和股市走向 華爾街推估有4種發展

亞洲PMI不妙 台灣製造業景氣陷萎縮 終結連11個月擴張

編譯葉亭均／綜合外電
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亞洲多數國家製造業景氣在3月轉弱，因美國關稅戰加劇且全球需求減緩。台灣的製造業景氣是一年來首度降至榮枯分水嶺以下。（路透）
亞洲多數國家製造業景氣在3月轉弱，因美國關稅戰加劇且全球需求減緩。台灣的製造業景氣是一年來首度降至榮枯分水嶺以下。（路透）

亞洲多數國家製造業景氣在3月轉弱，因美國關稅戰加劇且全球需求減緩，打擊了企業信心，使得亞洲經濟展望轉趨黯淡。其中，台灣的製造業景氣是一年來首度降至榮枯分水嶺以下，原因包括廠商不惜降價銷售，促使出廠價格由升轉跌。

日本南韓和台灣3月製造業景氣都萎縮，調查顯示，各企業正為美國貿易政策的不確定性做準備。

標普全球表示，台灣3月製造業採購經理指數（PMI）下滑至49.8，低於前月的51.5，且是2024年3月以來首次跌破50的榮枯分界，終結連11個月擴張，原因是外部需求比預期弱，產量與新訂單僅微幅成長，企業持續精簡⼈力，並更審慎部署庫存。除了訂單成⻑放緩⾄一年最慢，客戶議價、企業積極促銷造成產品展開新⼀波降價，減幅雖然有限，卻是去年5月以來首⾒。不過標普全球指出，展望未來⼀年前景，台灣製造業依然高度樂觀。

日本製造業PMI由49降至48.4，以一年來最快速度放緩，且景氣已連九個月下滑；南韓PMI降至49.1，主因是內需疲弱，且工廠指出原物料價格上漲。

在整體低迷景氣中，中國是少數例外，中國財新／標普全球製造業PMI攀升至51.2，高於2月的50.8，也超過預期，顯示全球第二大經濟體的工廠活動正在回升，此時企業趕在美國關稅生效前忙著出貨。不過，分析師預期這種改善只是短暫的，因貿易戰可能削弱經濟成長動能。川普自1月以來已對中國進口商品累計加徵20% 的關稅，預料本周還將宣布額外「對等關稅」。

凱投宏觀分析師伊凡斯－普瑞查德表示：「財新製造業PMI的上升與官方數據一致，兩項調查都顯示，中國工業領域受惠於企業趕在關稅生效前提前出貨以及財政支持。」「然而，美國的關稅很快就會從助力轉為拖累因素。」

東南亞方面，泰國的PMI指數回落至49.9，但越南則攀升至50.5，是去年11月來景氣首度回升到擴張區域。印度、印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡的PMI數據預定2日公布。

關稅 南韓 日本

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