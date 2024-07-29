央行關鍵48小時 美英日利率決策 全球緊盯

美國通膨走勢。(來源:經濟日報)

本周美日英央行 在關鍵48小時內的決策，可能會為下半年匯市走向定調，日本將啟動縮減購債，是否會同步升息備受關注，美國預料將暗示9月降息 ，關注重點為年底前進一步降息的展望，英國預料將降息1碼，並暗示後續寬鬆步調取決於通膨。

本周的「央行關鍵48小時」將由日本銀行（央行）決策揭開序幕，日銀將在31日約略中午公布決策，路透日前報導，日銀本周將認真考慮升息決策，並且評估縮減購債規模一半。

路透訪調的多數經濟學家預期，日銀本周將維持利率 不變，將縮減購債規模至每月約5兆日圓。彭博資訊經濟學家則認為，日銀將同時調升目標利率0.15個百分點至0.25%、並且開始減少購債，從每月6兆日圓減碼到每月4.5兆日圓，對日圓空頭造成雙重打擊，提高了日圓繼續升值的風險。

彭博經濟學家也預期，日銀10月將再度升息到0.4%至0.5%區間，未來兩年將進一步減少購債規模至每月2兆日圓。

美國聯準會（Fed）將在美東時間31日下午2時宣布利率決策，預料將維持基準利率區間於5.25%至5.5%不變，官員可能廣泛同意「近期」降息屬適當之舉，只是對時機出現歧見。

Fed主席鮑爾將凝聚共識，彭博經濟學家預期，他不太可能明確承諾9月將降息，但可能提供暗示，等到8月22日在傑克森洞全球央行年會發表演說時，再釋出更明確的訊號。屆時Fed將再獲得預定8月2日公布的7月就業報告、及14日出爐的7月消費者物價指數（CPI）。市場預期，美國7月非農就業人口將新增19萬人，較6月減緩，失業率將持平在4.1%。

英國央行部分，路透訪調的多數經濟學家與彭博經濟學家都預測將降息1碼到5%，為四年來首度啟動寬鬆循環，但不確定性仍高，目前市場預估該央行本周降息的機率僅約45%。彭博經濟學家預期，九名決策官員中，將有六人支持降息，同時希望避免市場認為利率將快速調降。